В Сумах без разрешения разрыли рекреационную зону (фото, видео)

У бывшего молодежного центра «Романтики» начали прокладывать трубы. Работы ведут около двух недель. «Разрешительные документы у них отсутствуют, инспекцией составлено два протокола, сейчас они подают заявления, минимальный штраф 850 грн, максимальный 1700″, — сообщил заместитель начальника управления инспекции по благоустройству г. Сумы Николай Яковенко.

Экс-главный архитектор Сум Владимир Быков объяснил, что эта территория по генеральному плану принадлежит к рекреационным, любые работы на ней должны проводить с разрешительной документацией.

Реконструирует здание ООО «Топаз» — он победитель тендера. Выполняет работы по замене теплосети — подрядчик — ООО «Каскад — С».

В бюджете этого года на реконструкцию «Романтики» заложено 5 млн грн. Весь проект оценен в более 23 млн. Прокуратура Сумской области пока оспаривает тендер на обновление бывшего молодежного центра. 19 сентября в Хозяйственном суде Сумской области должно состояться слушание дела, — сообщает UA Суми.



Фото со страницы Владимира Быкова