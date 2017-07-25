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В Сумах без разрешения разрыли рекреационную зону (фото, видео)

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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У бывшего молодежного центра «Романтики» начали прокладывать трубы. Работы ведут около двух недель. «Разрешительные документы у них отсутствуют, инспекцией составлено два протокола, сейчас они подают заявления, минимальный штраф 850 грн, максимальный 1700″, — сообщил заместитель начальника управления инспекции по благоустройству г. Сумы Николай Яковенко.
Экс-главный архитектор Сум Владимир Быков объяснил, что эта территория по генеральному плану принадлежит к рекреационным, любые работы на ней должны проводить с разрешительной документацией.
Реконструирует здание ООО «Топаз» — он победитель тендера. Выполняет работы по замене теплосети — подрядчик — ООО «Каскад — С».
В бюджете этого года на реконструкцию «Романтики» заложено 5 млн грн. Весь проект оценен в более 23 млн. Прокуратура Сумской области пока оспаривает тендер на обновление бывшего молодежного центра. 19 сентября в Хозяйственном суде Сумской области должно состояться слушание дела, — сообщает UA Суми.

Фото со страницы Владимира Быкова

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