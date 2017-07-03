В Сумах: без пощады и совести

Как Советская власть пыталась сравнять с землей исторический центр города Сумы: какие здания снесли и какие удалось сохранить

Как ни парадоксально, исторический центр Сум больше всего пострадал не от войн и революций, а от безразличия и (или) самоуправства коммунистических руководителей города, для которых исторические здания были не больше чем «обветшалым старьём». Многие сумчане знают историю о несостоявшемся подрыве колокольни Воскресенского собора, но вот об истории со спасением старого здания нынешнего Дворца детей и юношества, а также примыкающего к нему здания полковой канцелярии знают немногие.

Разрушать и заменять

К началу 20-х годов центр Сум, всего лишь уездного города, имел своеобразный и запоминающийся архитектурный облик, со своеобразной городской средой. Об этом можно судить из десятков сохранившихся фотографий начала ХХ века. Большевистская власть отрицала все старое, в том числе и архитектуру. Тем более что большинство городских домов принадлежали «классово чуждым элементам» — буржуазии, высшим чиновникам и купечеству. Сумы не были исключением – особняки в центре города с паровым отоплением, горячей водой, телефоном и канализацией были превращены в коммуналки без всяких удобств. Впрочем, первыми от разрушительного потенциала новой власти пострадали сумские церкви — с конца 20-х до начала 40-х в городе было снесено 11 храмов, в том числе Покровский (нынешняя Покровская площадь) и Николаевский (нынешняя площадь Независимости).

Второй этап разрушения исторического центра начался после Второй мировой войны – именно тогда на месте частично разрушенных советской артиллерией зданий появился «сталинский» дом-квартал в начале нынешней Соборной.

В 60-е годы ХХ в. варварское отношение к историческому центру получило продолжение — изящные особняки сносились, а на их месте возводились одинаковые невзрачные «хрущевки». Именно так появились четыре пятиэтажки рядом с Воскресенским собором по ул. Воскресенской и Кооперативной. Причём, по воспоминаниям Николая ИЛЬЧЕНКО, место для расположения многих хрущевок часто выбирали хаотично, методом тыка тогдашних сумских начальников — не всегда партийных. Но в конечном итоге без визы райкома и, если это полагалось по рангу, обкома КПСС не сдвинулся бы и один рабочий. Именно на этот период пришлась эта история.

Памятники эпохи

Здание полковой канцелярии на ул. Соборной, 33 большинство сумчан знают по большому овощному магазину «Дари ланів», который почти три десятилетия размещался на первом этаже здания в советские времена. Построено оно было ещё в XVIII в., в разное время там размещались канцелярия Сумского гусарского полка, городская ратуша и, наконец городское полицейское управление. Именно поэтому переулок между этим домом и Спасо-Преображенским собором носил название Полицейского. Здание рядом, которое сумчане знают как старый корпус Дворца детей и юношества, было построено по заказу Сумского общества взаимного кредита (своеобразной кредитной кассы) буквально перед началом Первой мировой войны — общество перебралось туда в 1913 году.

К 1968 году там располагались различные чиновничьи ведомства, а рядом, в здании бывшей 1-ой женской гимназии и нынешнего корпуса банковского института в составе Сумского госуниверситета, – средняя школа №2. Понятно, что бывшего Дома политпросвещения и нынешнего, нового корпуса Дворца детей и юношества тогда не было.

Снести и забыть

«В один из дней осени 1968 г. ко мне пришёл чиновник из технадзора и заявил, что нужно согласовать бумаги по установке забора по тогдашней ул. Ленина (ныне Соборной), чтобы оградить место сноса старых домов – полковой канцелярии и бывшего банка. Дескать, на их месте будет возводиться новый корпус школы №2 – типовой «коробки». Это меня возмутило – как же так? Снести здания, формирующие облик старого города ради какой-то пристройки? Кто мог предложить такое варварство?» — вспоминает Николай Ильченко, главный архитектор Сум в 1967-1990 гг.

Чиновник ответил, что строительство уже согласовано на самом высоком уровне, нужно подписать только согласование на забор. Молодой главный архитектор согласования о не подписал и начертал свои замечания.

Не прошло и часа, как загремел гром из высоких кабинетов: раздался звонок, и Николая Ильченко пригласили на срочное совещание к 14-00 к руководителю облисполкома Андрею НАУМЕНКО – «явка обязательна».

На совещание главный архитектор несколько опоздал, пространство возле стола было уже занято, потому он нашёл стул возле окна. Председатель облисполкома Андрей Науменко как раз заканчивал рассказывать о том, сколько он сделал для города и о прочих других своих заслугах. При этом присутствовал третий секретарь обкома П. КОЗЫРЕВ (отвечавший за образование).

«Председатель тем временем перешёл к сетованиям о том, как сложно и почти невозможно было выбить средства из Совета Министров УССР даже не на школу, а на пристройку к школе. И, перейдя на угрожающий тон, спросил: «Кто этот человек, который решил нам запретить её построить?» — и повернулся ко мне. Повернулись ко мне и все присутствующие. Я ответил, что общеобразовательной школе не место в историческом центре и что «пальто к пуговицам не пришивают»,- вспоминает Николай Ильченко. Его возражения потонули в возмущённом хоре голосов, говорить ему больше не дали. К концу совещания председатель поинтересовался, откуда молодой архитектор пришёл на должность в горисполкоме. Услышав ответ: «Из проектного института», заявил: «Вот туда и возвращайтесь». Правда, успел ещё спросить, где же можно все-таки построить школу. «Я ответил, что надо строить школу в любом прилегающем к центру любом районе, на участке, где можно будет разместить не только учебные корпуса, но и спортзал, столовую, стадион», -говорит Николай Ильченко.

По пути к месту работы он зашёл и посмотрел на экскаватор с чугунной «бабой» для сноса зданий, который уже подогнали к обречённым домам… После вернулся к себе в кабинет и начал собирать бумаги, готовясь к увольнению.

Новая метла по-новому метёт

Но тут на столе зазвонил телефон, и некий незнакомый Александр Иванович пригласил его прийти в обком партии, который тогда размещался в нынешнем главном корпусе Учебно-научного института бизнес-технологий при СумГУ (бывшая Академия банковского дела). На вопрос «Что с собой брать?» неизвестный собеседник заявил: «Желательно иметь при себе голову», — и повесил трубку. «Кто-то там с чувством юмора — подумал я», -вспоминает Николай Ильченко. В обкоме милиционер встретил его неприветливо и, заявив, что рабочий день уже закончился, попросту не пропустил внутрь. Лишь в последний момент его перехватила секретарь таинственного Александра Ивановича, который носил фамилию ИЩЕНКО и оказался новым первым секретарём Сумского обкома КПСС – прежний секретарь Борис ВОЛЬТОВСКИЙ буквально накануне был смещён. Разговор в кабинете первого секретаря затянулся до позднего вечера. «Вначале я стал энергично доказывать, но он меня остановил фразой: «Давай так. Ты спокойно все расскажешь, а решать буду я». Я рассказал, что в Европе бережно относятся к старой застройке, что сохраняют городскую среду, рассказал о недостатках в застройке Сум, что здесь даже и не пахнет комплексной застройкой с развитием инфраструктуры – у всех цель построить отдельный дом и отчитаться», — вспоминает Николай Ильченко.

Первый секретарь обкома, несмотря на поздний час, созвонился с председателем Госстроя УССР Сергеем АНДРИАНОВЫМ. Вопрос о школе можно было решить только в Киеве, куда на следующий день Николай Ильченко и направился в командировку. Снос обоих исторических зданий был отложен.

В Киеве Николай Ильченко побывал на приёме у Андрианова, его зама Виктора ЕЛИЗАРОВА, а также в проектных институтах «Гипроград» и «КиевНИИГрад», последний из которых ранее выполнял проектные работы по Сумам. В итоге через несколько дней уже в Сумах в обкоме партии состоялось итоговое совещание, на котором, кроме общих вопросов развития Сум, был решён частный вопрос строительства школы, а значит, необходимость сноса исторических зданий полковой канцелярии и бывшего банка отпала. Но открытым оставался вопрос, где именно строить. «Было несколько подходящих участков, но совершенно неподалёку от центра, в начале ул. Засумской, был участок соответствующей площади для постройки школы», — вспоминает Николай Ильченко. Именно так и появилось здание, в котором сейчас размещается помещение гимназии №1 и школы №12. Впрочем, как оказалось, по тогдашним нормам, места для школы чуть-чуть не хватало. Поэтому планом было предусмотрен снос старых зданий по ул. Засумкой, 3, на перекрёстке Засумской и ул. Шевченко, а также на Набережной р. Стрелки. Перед началом строительства школы их не снесли только потому, что располагавшиеся там учреждения некуда было переселять. Таким образом, снос и этих зданий был отложен в долгий ящик и так в итоге не состоялся.

Невосполнимые потери

Здание полковой канцелярии и здание банка (кстати, в годы Гражданской войны там некоторое время находилось здание зловещей ЧК) отстоять удалось, но вот в целом исторический центр –нет. В 70-е годы была снесена та его часть, на которой теперь располагается площадь Независимости (тогда пл. Ленина). Также были снесены исторические здания на месте нынешнего комплекса «Театральный», на месте нынешней Театральной площади и театра им. Щепкина, на нынешней Покровской площади. Тогдашний фактический руководитель Сум, первый секретарь райкома КПУ Михаил ЛУШПА не любил старину. «Я пытался вмешаться, но меня предупредили, что делать этого не стоит», — вспоминает Николай Ильченко. Впрочем, к концу 80-х годов власти опомнились, и был даже подготовлен комплексный проект регенерации исторических кварталов Сум – того, что не попало под бульдозер. Однако он так никогда и не был реализован.

Но если в советские времена исторические кварталы ломали, то за последние 25 лет городские власти не обращают на их состояние никакого внимания, разве что в том случае, если очередной строительной компании или толстосуму нужно найти земельный участок для очередной застройки.

Фото автора и из архива

Врез на первую: На месте исторических зданий могла быть построена типовая коробка

На вторую Как прошлые, так и нынешние городские власти продолжают игнорировать проблемы исторического центра города

Подпись под фото на первую

Сохраненное наследие. Исторические здания в центре Сум напоминают горожанам о связи поколений и богатой истории города, которая не ограничивается эпохой «сталинок», «хрущевок» и «брежневских» панельных девятиэтажек 9-12 микрорайонов

Сергей Бондаренко, «Панорама» №37