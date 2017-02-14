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06.04 Четверг

В Сумах батареи станут холодными

Сегодня, 09:09 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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В Сумах батареи станут холодными

В Сумах в связи с установлением среднесуточной температуры выше 8 градусов по Цельсию досрочно завершат отопительный сезон: 6 апреля подача теплоносителя будет прекращена. Соответствующее решение во вторник приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
За завершение отопительного сезона выступили многие чиновники, в частности руководители управления образования и здравоохранения, а также представители теплоснабжающих компаний.
И. о. начальника управления Госпродпотребслужбы в Сумах Александр Черняк высказался за продолжение отопительного сезона хотя бы до 9 апреля из-за заболеваемости горожан на ОРВИ. По его словам, за последнюю неделю вирусными инфекциями заболели 1800 человек, хотя обычно в этот период болеет 1200-1400 сумчан.
«Руководители учреждений образования и здравоохранения при пожелании могут продолжить отопительный сезон, предоставив теплоснабжающей организации соответствующее письменное обращение и гарантийное письмо об оплате услуг», — решила комиссия.
По предложению директора департамента социальной защиты населения Татьяны Масик, в решении комиссии отметили, что отопительный сезон для жителей частного сектора, в домах которых установлено автономное отопление, продлится до 30 апреля. По ее словам, это необходимо для начисления субсидий при расчетах с газоснабжающей организацией. Также в решении комиссии записали поручение обслуживающим организациям сразу после завершения нынешнего отопительного сезона начать подготовку к следующему

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