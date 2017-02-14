В Сумах батареи станут холодными

В Сумах в связи с установлением среднесуточной температуры выше 8 градусов по Цельсию досрочно завершат отопительный сезон: 6 апреля подача теплоносителя будет прекращена. Соответствующее решение во вторник приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

За завершение отопительного сезона выступили многие чиновники, в частности руководители управления образования и здравоохранения, а также представители теплоснабжающих компаний.

И. о. начальника управления Госпродпотребслужбы в Сумах Александр Черняк высказался за продолжение отопительного сезона хотя бы до 9 апреля из-за заболеваемости горожан на ОРВИ. По его словам, за последнюю неделю вирусными инфекциями заболели 1800 человек, хотя обычно в этот период болеет 1200-1400 сумчан.

«Руководители учреждений образования и здравоохранения при пожелании могут продолжить отопительный сезон, предоставив теплоснабжающей организации соответствующее письменное обращение и гарантийное письмо об оплате услуг», — решила комиссия.

По предложению директора департамента социальной защиты населения Татьяны Масик, в решении комиссии отметили, что отопительный сезон для жителей частного сектора, в домах которых установлено автономное отопление, продлится до 30 апреля. По ее словам, это необходимо для начисления субсидий при расчетах с газоснабжающей организацией. Также в решении комиссии записали поручение обслуживающим организациям сразу после завершения нынешнего отопительного сезона начать подготовку к следующему