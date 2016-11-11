В Сумах автомобиль упал с моста (фото)

25 декабря около 11:00 в Сумах перед мостом по ул. Ивана Харитоненко (бывшая Краснозвездинская) 31-летний сумчанин за рулем автомобиля ВАЗ 2101 допустил столкновение с автомобилем Renault Sandero под управлением 36-летнего местного жителя. В результате столкновения автомобиль ВАЗ 2101 выехал за пределы проезжей части, перевернулся и упал с моста. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, водитель получил перелом и вывих правого коленного сустава, ушиб головы и был госпитализирован в ЦГБ.

Фото sumypost