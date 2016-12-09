В Сумах «Авангард» на языке

О реконструкции стадиона в Сумах говорят последние лет пять — до реализации намеченного пока не приступили

Мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО на аппаратном совещании 20 февраля поручил подчиненным провести совещание по поводу реконструкции стадиона «Авангард», чтобы учесть мнение специалистов по поводу его «наполняемости». Он вспомнил, что в Ужгороде провели реконструкцию стадиона, а потом выяснилось, что он не подходит для проведения соревнований, – длина дорожек не та, да и количество «неправильное». Чтобы не повторять чужих ошибок в Сумах, он попросил еще раз пообщаться со специалистами.

Недавно прошли торги по выполнению работ по реконструкции стадиона «Авангард». За право выполнять работы «сражались» практически те же участники, что и в прошлый раз: ПАО «Сумстрой», ООО «Топаз», ЧП «Сумы-Южана», а также новый претендент — строительная компания Федорченко. Система ProZorro автоматически признала победителем как раз компанию Федорченко, которая готова выполнить работы вместо 32 млн за 18,5 млн грн.

Это еще не окончательное решение — победителям предстоит проверка необходимых документов. Также у фирм-участниц есть десять дней на обжалование процедуры.

В городском бюджете на выполнение работ заложено 5 млн грн., еще 12 млн хотят получить из Фонда регионального развития.

Еще в прошлом году начальник управления молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации, депутат Сумского городского совета Дмитрий ЛАНТУШЕНКО выложил на своей странице в социальных сетях эскизный проект реконструированного стадиона «Авангард» в Сумах: «Надеюсь, уже через пару лет город получит современную спортивную арену на базе стадиона «Авангард»… Здесь вам современная легкоатлетическая арена, новые крытые трибуны, игровые залы и даже покрытие хоккейной площадки!»

«Он у нас по международным стандартам точно не подходит. На нем можно проводить тренировки, всеукраинские, молодежные и областные соревнования. Перспективы есть хорошие». Вера Мотречко, начальник отдела по делам молодежи и спорта.

Ирина Власова, «Панорама» «9