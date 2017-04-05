В Сумах активисты украсили дома национальными флагами

Сумские патриоты. Уже традиционно 2,5 года жильцы дома 3\1 по ул.Харьковской и сумские активисты украшают крышу национальными флагами. Именно там расположено три вышки, на которых развеваются три сине-желтых флага. Все началось с патриотического настроя еще со времен Революции Достоинства. Жильцы дома совместными усилиями собрали средства для покупки флагов и нашли добровольцев, которые были готовы им помочь. Среди них любители активного отдыха – альпинисты и парапланеристы, которые взбирались на вышки и вешали флаги. Но через определенное время их приходилось менять – флаги изнашивались. Также с каждым разом менялся состав активистов.

И вот снова 11 июня они подняли национальный символ над городом Сумы. В этот раз принимала участие команда, в составе которой альпинист Андрей Мигаль, помощники — Максим Ляцкий, Елена Збражская, Александр Яловец, активистка Юлия Гончарова и жители дома Игорь Шпак, Михаил Кисиленко и Геннадий Романько. С помощью специальной экипировки им удалось установить флаги за2два часа.

“Наш город – один из первых городов, который находится возле границы с Россией. Поэтому хочется показать, что мы храним свой патриотизм. Раньше все придавали этому большое значение. Но теперь в чертах нашего города в немногих местах можно встретить национальную символику. А так флаги видны в пределах центра города”, – делится своим мнением житель дома Игорь Шпак.

Алина Винниченко, «Панорама» №25