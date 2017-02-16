Суициды на Сумщине: труп в лесополосе и огнестрел во дворе

18 апреля в Ямпольском районе во дворе собственного дома из охотничьего ружья застрелился 81-летний пенсионер; в лесоолосе около села Малый Самбур Конотопского района повесился 24-летний местный житель; по месту жительства в С.Буде повесился 42-летний мужчина17 апреля в Ворожбе Блопольского района в сарае повесился 42-летний местный житель. В селе Ясенок Краснопольского района – 52-летний; в селе Кошары Конотопского района – 78-летний. В этот же день дома в Великописаревском районе повесился 48-летний мужчина, при жизни злоупотребляющий спиртным, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.

По данным полиции, по состоянию на 18 апреля на территории Сумской области добровольно счеты с жизнью свели 80 человека (в прошлом году на эту же дату – 86).