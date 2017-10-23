Панорама / сумы / новости / события / комментарии
02.11 Четверг

А судьи кто? В Сумах разоблачили мздоимца

Сегодня, 15:06 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Панорама Панорама
А судьи кто? В Сумах разоблачили мздоимца

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили при получении неправомерного вознаграждения председателя Хозяйственного суда Сумской области. Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы совместно со сотрудниками сециализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро задукомментировали, что судья требовал от местного бизнесмена более $ 26 тыс. за «решение» земельного вопроса.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напечатать Письмо автору Просмотров 106 Комментариев 0

читайте также
Вот это отдохнул! В ночном клубе Сум произошло ЧП
Вот это отдохнул! В ночном клубе Сум произошло ЧП
23.10.2017, 09:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 23.10.2017, 09:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 454 Комментариев 0
В Сумах парень попал под колеса
В Сумах парень попал под колеса
06.10.2017, 13:16 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.10.2017, 13:16 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 324 Комментариев 0
Ночное ДТП возле рынка в Сумах
Ночное ДТП возле рынка в Сумах
06.10.2017, 11:28 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 06.10.2017, 11:28 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 696 Комментариев 0
В Сумах мужчина чуть не пострелял кредиторов (фото) 3 фото
В Сумах мужчина чуть не пострелял кредиторов (фото)
03.10.2017, 12:25 Новость
Панорама Панорама 03.10.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 210 Комментариев 0
Ночное столкновение в Сумах 2 фото
Ночное столкновение в Сумах
29.09.2017, 17:10 Новость
Панорама Панорама 29.09.2017, 17:10 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 265 Комментариев 0
Идентифицирован труп из сумской лесополосы
Идентифицирован труп из сумской лесополосы
17.08.2017, 11:12 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.08.2017, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 428 Комментариев 0
В Сумах возле многоэтажки обнаружили труп
В Сумах возле многоэтажки обнаружили труп
17.08.2017, 07:17 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 17.08.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 685 Комментариев 0
Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря
Суд рассмотрит ходатайство о домашнем аресте Чмыря
16.08.2017, 18:19 Новость
Панорама Панорама 16.08.2017, 18:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 188 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В Сумах расширится производство АО «Технология»
Сегодня, 14:30
admin adminych admin adminych Сегодня, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 228 Комментариев 0
Интернет-магазин домашнего текстиля в Сумах «Домашний стиль»
Сегодня, 13:17
admin adminych admin adminych Сегодня, 13:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Подарки для влюбленных: как удивить свою вторую половинку?
26.10.2017, 12:18
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 12:18 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0
БФ «Технологія» оновив реанімацію дитячої обласної лікарні (фоторепортаж)
24.10.2017, 08:40
admin adminych admin adminych 24.10.2017, 08:40 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 222 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 563 Комментариев 0
Опросы

Принятая Верховной Радой медицинская реформа — это:
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
НБУ: держим руку на курсе
Сегодня, 16:34
admin adminych admin adminych Сегодня, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 4 Комментариев 0
Как работать с биллбордами в Харькове?
Вчера, 12:05
admin adminych admin adminych Вчера, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
Баннеры на все случаи жизни
30.10.2017, 19:11
admin adminych admin adminych 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0
Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль
26.10.2017, 11:24
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 1
Виды и особенности кухонных стульев
26.10.2017, 10:59
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 10:59 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
В Сумах может подорожать холодная вода и стоки, отопление и горячая вода
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК, почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Януковича, пытающихся для дерибана ВЕРНУТЬСЯ к НАРОДНОМУ ...
Вчера, 22:41
Сергей Федоров к материалу
В Сумах обустраивают «насосный» парк (фотофакт)
Не понял, а почему здесь нет ПИАРЩИКА Соколова борца "За життя" огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ, почему не кричит что не ...
Вчера, 21:54
Дмитрийо_О к материалу
В Сумах на зебре сбили парня
Бред. Много ложной информации
Вчера, 12:21
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII