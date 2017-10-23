Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили при получении неправомерного вознаграждения председателя Хозяйственного суда Сумской области. Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы совместно со сотрудниками сециализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро задукомментировали, что судья требовал от местного бизнесмена более $ 26 тыс. за «решение» земельного вопроса.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).
А судьи кто? В Сумах разоблачили мздоимца
Сегодня, 15:06 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили при получении неправомерного вознаграждения председателя Хозяйственного суда Сумской области. Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы совместно со сотрудниками сециализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро задукомментировали, что судья требовал от местного бизнесмена более $ 26 тыс. за «решение» земельного вопроса.
Напечатать Письмо автору Просмотров 106 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
23.10.2017, 09:17 Новость
Ирина Власова Подписаться 23.10.2017, 09:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 454 Комментариев 0 Поддержали 0
06.10.2017, 13:16 Новость
Ирина Власова Подписаться 06.10.2017, 13:16 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 324 Комментариев 0 Поддержали 0
06.10.2017, 11:28 Новость
Ирина Власова Подписаться 06.10.2017, 11:28 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 696 Комментариев 0 Поддержали 0
03.10.2017, 12:25 Новость
Панорама Подписаться 03.10.2017, 12:25 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 210 Комментариев 0 Поддержали 0
29.09.2017, 17:10 Новость
Панорама Подписаться 29.09.2017, 17:10 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 265 Комментариев 0 Поддержали 0
17.08.2017, 11:12 Новость
Ирина Власова Подписаться 17.08.2017, 11:12 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 1 428 Комментариев 0 Поддержали 0
17.08.2017, 07:17 Новость
Ирина Власова Подписаться 17.08.2017, 07:17 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 685 Комментариев 0 Поддержали 0
16.08.2017, 18:19 Новость
Панорама Подписаться 16.08.2017, 18:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 188 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
Сегодня, 14:30
admin adminych Подписаться Сегодня, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 228 Комментариев 0 Поддержали 0
Сегодня, 13:17
admin adminych Подписаться Сегодня, 13:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2017, 12:18
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 12:18 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0 Поддержали 0
24.10.2017, 08:40
admin adminych Подписаться 24.10.2017, 08:40 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумщина Просмотров 222 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 563 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Сегодня, 16:34
admin adminych Подписаться Сегодня, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 4 Комментариев 0 Поддержали 0
Вчера, 12:05
admin adminych Подписаться Вчера, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0 Поддержали 0
30.10.2017, 19:11
admin adminych Подписаться 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 19 Комментариев 0 Поддержали 0
26.10.2017, 11:24
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 40 Комментариев 1 Поддержали 0
26.10.2017, 10:59
admin adminych Подписаться 26.10.2017, 10:59 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 26 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК, почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Януковича, пытающихся для дерибана ВЕРНУТЬСЯ к НАРОДНОМУ ...Вчера, 22:41
Не понял, а почему здесь нет ПИАРЩИКА Соколова борца "За життя" огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ, почему не кричит что не ...Вчера, 21:54