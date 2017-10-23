А судьи кто? В Сумах разоблачили мздоимца

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили при получении неправомерного вознаграждения председателя Хозяйственного суда Сумской области. Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы совместно со сотрудниками сециализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро задукомментировали, что судья требовал от местного бизнесмена более $ 26 тыс. за «решение» земельного вопроса.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).