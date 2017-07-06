Всю минувшую неделю Верховная Рада посвятила рассмотрению судебной реформы. Прошли 3527 поправок из 4383. А оставшиеся 856 оставили на октябрь. При этом существенных отличий депутаты в законопроект не внесли — все поправки отметались залом. Ожидается, что в целом законопроект будет принят в том виде, в котором пришел в Раду ко второму чтению. «Вести» разобрались, какие новшества ждут украинцев в судах.
Судебная реформа: топ-10 опасностей (инфографика)
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