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Судебная реформа: топ-10 опасностей (инфографика)

Сегодня, 14:25 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Судебная реформа: топ-10 опасностей (инфографика)

Всю минувшую неделю Верховная Рада посвятила рассмотрению судебной реформы. Прошли 3527 поправок из 4383. А оставшиеся 856 оставили на октябрь. При этом существенных отличий депутаты в законопроект не внесли — все поправки отметались залом. Ожидается, что в целом законопроект будет принят в том виде, в котором пришел в Раду ко второму чтению. «Вести» разобрались, какие новшества ждут украинцев в судах.

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