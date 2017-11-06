Суд установил: уроженец Сумщины погиб в плену

1 ноября Краснопольский районный суд Сумской области установил факт гибели кадрового украинского офицера подполковhttp://rama.com.ua/wp-admin/media-upload.php?post_id=163872&TB_iframe=1ника Александра Шкурко в октябре 2014 года во время пребывания в плену в районе села Тараны Шахтерского района Донецкой области. В суд, с заявлением, подготовленным юридической командой правозащитного движения «Сила права», обратился отец погибшего — Виктор Шкурко. Юристом Сумской юридической приемной «Силы права» Александром Проценко, представлявшем отца погибшего защитника Украины, в судебном процессе были предъявлены доказательства пленения Александра Шкурко 26 июля 2014 года и его гибели в октябре 2014 года.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал глава Всеукраинского общественного движения «Сила права» Андрей Сенченко.