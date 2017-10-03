Суд в Сумах разберется в служебном подлоге врача-инфекциониста

18 октября в Заречный районный суд. Сумы поступил обвинительный акт в отношении врача-инфекциониста, который обвиняется в служебном подлоге, а именно составлении, выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов и внесения в них заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украина).

Подготовительное судебное заседание состоится в 14:20 23 октября.

Информационно: врач-инфекционист составила заведомо ложные официальные документы: медицинскую карту стационарного больного и листок нетрудоспособности от 18 августа о пребывании прокурора М. на стационарном лечении в инфекционной клинической больницы в период с 7 по 18 августа с диагнозом «аденовирусная инфекция». Также врач выдала заведомо ложный официальный документ — листок нетрудоспособности.