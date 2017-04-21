Суд в Сумах «открыл» личность задержанного за крупную взятку

Задержанный за взятку сотрудниками Генеральной прокуратуры и Службы безопасности бывший сотрудник Национального антикоррупционного бюро Александр Самковой является полковником Службы безопасности Украины.

Об этом сообщае Реалист со ссылкой на решение Заречного районного суда города Сумы.

«Александр Самковой, будучи пенсионером Службы безопасности Украины с военным званием „полковник“, обоснованно подозревается в совершении умышленного особо тяжкого корыстного преступления, за которое предусмотрено наказание в виде до 12 лет лишения свободы», — сказано в документе.

В решении также отмечено, что Самковой имеет значительный опыт работы в органах СБУ и понимает неотвратимость и суровость наказания, поэтому может использовать свои связи в правоохранительных органах для того, чтобы скрываться от судебных органов и влиять на свидетелей.

На прошлой неделе суд взял под стражу бывшего сотрудника НАБУ Александра Самкового и назначил залог в 15 млн грн.

Ранее ГПУ задержала Самкового на крупной взятке.