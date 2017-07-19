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Суд решил, что зампрокурор Маслюк ничего не скрывал

Сегодня, 12:13 Категория: Новость Рубрики: Закон, Общество, Экономика Регион: Сумщина
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Суд решил, что зампрокурор Маслюк ничего не скрывал

Дело запрокурора Сумщины Сергея Маслюка закрыли, сообщает UA:Суми. Заречный районный суд города Сумы не нашел нарушений в действиях заместителя прокурора области. А именно, признал, что чиновник не вносил недостоверные данные в декларацию про имущество и доходы за 2015 и прошлый года.
Подробности с сюжете.

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