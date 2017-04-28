Суд над Януковичем: третья ходка

Суд над беглым президентом Януковичем может стать прецедентом для многих бывших и нынешних высших чиновников

В прошлый четверг в Киеве стартовал первый в новейшей истории Украины судебный процесс над экс-чиновником такого высокого ранга – президентом. И хотя самого подсудимого Виктора ЯНУКОВИЧА в прозрачной клетке в зале судебного заседания не будет, ход процесса несёт в себе массу сюрпризов и неожиданностей. Безусловно, Россия будет стараться использовать его для продолжения информационной войны против Украины. Но в случае осуждения экс-президента все граждане страны получат чёткий сигнал — торговать Родиной оптом и в розницу непозволительно никому.

Во всех грехах

Требования майдановцев судить экс-президента Виктора Януковича за совершенные им преступления против народа прозвучали ещё в феврале 2014 г. Тогда мало кто сомневался, что именно он дал санкцию на кровавую зачистку Майдана и расстрел протестующих 18-21 февраля. Тогда же народу стало доступно захваченное Януковичем с помощью ловких схем поместье в Межигорье, которое одновременно продемонстрировало его любовь к ошеломляющей роскоши и низость морального разложения. Картину дополняли видеозаписи с камер в Межигорье, на которых было видно, как разнообразное ценное имущество и деньги экс-президента вывозил десяток грузовиков, а позже и вертолёты. Конечно, это была лишь небольшая его часть – количество украденных Януковичем в Украине средств Генпрокуратура ещё в апреле 2014 г. оценивала в сумму 32 млрд долл. – и это только тех, что были ввезены в Россию. Для сравнения: эта сумма чуть меньше, нежели золотовалютный запас страны по состоянию на 2010 г., когда Янукович стал президентом, равнявшийся 34 млрд долл. И ещё — к бесславному концу правления Януковича он сократился до 15 млрд. долл.

О том, что Янукович является марионеткой президента России Владимира ПУТИНА, говорили едва ли не с дня его инаугурации. В начале аннексии Крыма, 1 марта 2014 г., Виктор Янукович письменно обратился к Владимиру Путину с просьбой ввести в Украину российские войска. Второе письмо он написал в адрес Совета Федерации РФ с поддержкой самопровозглашённого главы Совета министров АР Крым Сергея АКСЕНОВА. Понятно, что эти обращения были чисто формальными, поскольку данные бумажки нужны были Путину, чтобы прикрыть ими, как фиговым листком, давно подготовленную операцию по захвату Крымского полуострова. Однако на тот момент они имели немаловажное политическое значение и одновременно стали доказательством предательства экс-президента. Далее российские кураторы использовали беглого президента для разжигания войны на востоке Украины — стоит только вспомнить его знаменитые ростовские пресс-конференции 2014 г., на одной из которых Янукович подтвердил, что приглашал российские войска в Украину.

Долгая дорога

Даже одно из вышеупомянутых деяний, совершенных Януковичем, согласно Уголовному кодексу Украины карается максимальной мерой наказания – лишением свободы на срок до 15 лет и конфискацией имущества. Однако это возможно только в результате судебного процесса и вердикта суда, вступившего в силу. Осуждению Януковича и других сбежавших в Россию высших чиновников мешало то обстоятельство, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) не предусматривал заочного осуждения. Россия же выдавать беглого экс-президента на протяжении трёх лет отказывалась, мотивируя это издевательской формулировкой о «политических преследованиях». Окончательно поправки в УПК о возможности такого процесса Верховная Рада внесла только 16 марта 2017 г., а в действие закон вступил в начале апреля. Но Генеральная прокуратура ещё с 2014 г. готовила процесс против Януковича именно по делу о государственной измене. О том, как это происходило, информации мало. Также до конца не ясна судьба других обвинений, выдвигавшихся в адрес Януковича общественностью – по делу о расстреле Майдана и расхищении госсредств. Кроме нынешнего, известно о только о более-менее активном расследовании дела, в котором также фигурирует фамилия Виктора Януковича, — о передаче Межигорья из госсобственности в собственность подставной фирме «Танталит».

Для суда над Януковичем активисты ещё в 2014 г. предлагали создать специальный трибунал, однако нынешние власти эту идею не поддержали. Возможно, это произошло из-за опасений, что приговор, вынесенный неконституционным судебным органом, будет автоматически отменен в Европейском суде по правам человека. Поэтому в итоге дело попало в обычный районный суд столицы.

По четырём статьям

Ещё 28 ноября 2016 г. генеральный прокурор Юрий ЛУЦЕНКО в Святошинском суде Киева зачитал Виктору Януковичу по видеосвязи уведомление о подозрении в государственной измене. Теперь же Генпрокуратура передала в Оболонский районный суд Киева обвинения против экс–президента по четырём статьям Уголовного кодекса (УК). В частности, это правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 111 УК (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идёт о пособничестве в совершении преступлений как одной из категорий соучастников).

По словам прокурора Руслана КРАВЧЕНКО, у следствия достаточно доказательств, проанализированы и приобщены к делу тысячи документов, видеозаписей и показателей свидетелей. Среди них — нынешний секретарь СНБО Александр ТУРЧИНОВ, экс-премьер Арсений ЯЦЕНЮК, нынешний спикер парламента Андрей ПАРУБИЙ, бывшие и нынешние военнослужащие СБУ и ВСУ, а также бывший депутат Госдумы РФ Илья ПОНОМАРЕВ. Свидетелем по делу Виктора Януковича также проходил убитый 23 марта 2017 г. в Киеве ещё один экс-депутат Госдумы России — Денис Вороненков.

Безусловно, Виктор Янукович уже согласовал с российскими кураторами и украинскими адвокатами ответы на возможные вопросы прокурора и судей. Безусловно, российские кураторы постараются использовать процесс для продолжения информационной войны против Украины. Поэтому можно ожидать весьма правдоподобных, но фейковых заявлений как от самого Януковича и его адвокатов, так и усиленного распространения таковых российскими «информационными троллями» в Интернете.

Защищают Януковича непосредственно в суде два хороших адвоката, в том числе руководитель адвокатского объединения AVER LEX Виталий СЕРДЮК. Ещё за несколько месяцев до начала суда г-н Сердюк начал засыпать правозащитников заявлениями о том, что гражданина Януковича преследуют на территории Украины как политического оппонента власти. Он вызывал в суд полицейские наряды, чтобы «зафиксировать нарушение прав» экс-президента, и подал в полицию заявление о вмешательстве генпрокурора Юрия Луценко в автоматизированную систему распределения дел в Оболонском райсуде. Из его поведения уже примерно понятна тактика защиты: она как можно дольше будет затягивать процесс, используя подачу многочисленных ходатайств, а также обвинения Генпрокуратуры в нарушении требований УПК и Европейской конвенции о правах человека. Только в первый день заседания 4 мая адвокаты экс-президента подали десять ходатайств, а готовится ещё 36. Таким образом, уже сейчас ясно, что процесс будет очень нелёгким.

Судьи с сюрпризом

Судить экс-президента будет «тройка» в составе председателя Оболонского суда Владислава ДЕВЯТКО, а также судей Дмитрия КАМБУЛОВА и Максима ТИТОВА. В активе Владислава Девятко осуждение известного судьи-«колядника» Игоря ЗВАРИЧА в 2012 г., а также вынесение приговора по делу бывших сотрудников батальона МВД «Торнадо» в 2017 г. По заявлению адвокатов Януковича, против него есть одно нерассмотренное дисциплинарное производство. Судьи Камбулов и Титов в резонансных делах до 2017 г. задействованы не были, хотя имеют многолетний опыт.

Уже в первый день процесса судьи преподнесли прокурору неприятный «сюрприз» — они неожиданно, без ходатайства адвокатов беглого президента, приняли решение об участии Виктора Януковича в заседании 18 мая в режиме видеоконференции, тем самым полностью нарушая логику заочного процесса. Какие ещё сюрпризы преподнесут эти судьи, сколько продлится процесс и чем он может закончиться – непонятно. По опыту подобных судов в других государствах, в частности над экс-президентом Либерии Чарльзом ТЕЙЛОРОМ, процесс может занять не меньше полутора-двух лет. Ещё несколько месяцев может уйти на рассмотрение возможной апелляции, после чего приговор вступит в действие. Уже очевидно, что адвокаты Януковича в случае осуждения клиента будут оспаривать решение в апелляционной и кассационной инстанциях, а также обратятся в ЕСПЧ.

Время собирать камни

В молодости Виктор Янукович был осуждён дважды: в 1967 г. – за разбой, в 1970 г. – за причинение тяжких телесных повреждений. В СМИ ещё в 2004 г. активно распространялась информация о имевшем месте якобы третьем преступлении — изнасиловании, но никаких доказательств тому найдено не было. В последствии обе судимости были сняты. Во время Майдана многие активисты шутили, что Янукович вполне заслужил «третью ходку», а селфи на фоне его чучела в клетке было одним из самых популярных фото. Конечно, даже в случае осуждения Виктора Януковича решение суда останется формальным – вероятность того, что Россия выдаст экс-президента стремится к нулю. Однако прецедент осуждения бывшего президента крайне важен – он демонстрирует остальным пророссийским политикам в Украине, в том числе многим его соратникам по Партии регионов, что сговор с врагом, оккупировавшим твою Родину, – преступление, а не «борьба оппозиционного политика за мир». Он также даст сигнал народу о том, что нынешняя правящая верхушка Украины все ещё способна к защите своей государственности. Неплохо бы, чтобы этот процесс дал старт процессам против других «бывших» — ибо счёт пророссийских политиков и общественников, которые не просто говорили, но и активно помогали и помогают делу «русского мира» в Украине, идёт на сотни. Но дело не только в предательстве — чего только стоит афера с «вышками Бойко» на 360 млн долл. образца 2011 г. Её «герой», экс-министр энергетики и угольной промышленности, экс-вице-премьер Юрий БОЙКО, ныне народный депутат и сопредседатель «Оппозиционного блока», сейчас активно вещает «о защите интересов людей». Впрочем, задуматься об ответственности стоит не только бывшим, но и многим нынешним чиновникам.

Врезы

На первую

Виктору Януковичу грозит пожизненное заключение

На вторую

Генпрокуратура расследует криминальные производства против других чиновников Януковича, в частности против Сергея Арбузова

Украденное – в бюджет (Подверстка)

В бюджет Украины 3 мая было перечислено 1, 1 млрд долл. средств, выведенных из госбюджета в 2012-2014 гг. окружением экс-президента Виктора Януковича – об этом сообщили в Администрации президента Петра ПОРОШЕНКО. По словам генпрокурора Юрия Луценко, полученные преступным путём деньги друзья фактического руководителя «семьи» Януковича — старшего сына Александра по прозвищу Стоматолог — экс-глава НБУ Сергей АРБУЗОВ, экс глава Министерства доходов и сборов Александр КЛИМЕНКО и бизнесмен Сергей КУРЧЕНКО, прокрутив через офшорные компании, инвестировали в валютные облигации, выпущенные правительством. Кстати, Генпрократура 5 мая сообщила о вынесении подозрения Сергею Арбузову – очевидно, по этому делу. Бумаги покупали связанные с «семьей» компании, формируя некий общий фонд. Облигации и наличка для них размещались в «Ощадбанке», а также в «Укрэксимбанке» и «Приватбанке» и были заблокированы службой Госфинмониторинга ещё в январе 2015 г. Долгое время их намеревались конфисковать путём принятия соответствующего закона о спецконфискации, но депутаты ВР четырежды провалили этот закон. Тогда было принято решение конфисковать эти средства путём обычного судебного процесса, что и было сделано. Наличные средства пошли в бюджет, ещё 200 млн долл. в облигациях будут переданы Министерству финансов, и в соответствии с законодательством Украины на эту сумму будет уменьшен внутренний долг государства.

Комментарии (в колонку)

Александр СУГОНЯКО, народный депутат по округу №158: «Вопрос ответственности высших чиновников за госизмену, за преступления против народа всегда будет актуальным. И не только для бывших, но и для нынешних. Осуждение Януковича – это и делегитимитизация Януковича, и дополнительные рычаги против Путина на международной арене. В политическом аспекте начало процесса над Януковичем — это несомненный позитивный сигнал как для народа, так и для в целом становления правового государства. Принцип «все равны перед законом» должен соблюдаться, Украина идёт к этому сложно и долго, но этот путь нужно пройти».

Пётр МАЛАНЧУК, кандидат юридических наук: «С юридической точки зрения, процесс будет очень интересным и актуальным, поскольку в данной ситуации недавно принятые нормы права о заочном осуждении будут применены впервые. Меня интересует доказательная база, допустимость и достоверность доказательств и, конечно, приговор. Но одновременно процесс будет тяжёлым, довольно долгим. Будем внимательно смотреть, сравнивать с предыдущими публичными процессами, которые были до этого».

Подписи под фото

На первую

Два обвиняемых. Генпрокуратура считает, что экс-президент Виктор ЯНУКОВИЧ виновен в госизмене, а тогдашний его подчиненный – экс-глава Сумской ОГА, первый регионал области и экс-заместитель главы президентской администрации Юрий ЧМЫРЬ – в преступлениях против майдановцев.

На вторую

Требования явиться. Повестка по явке в суд Виктору Януковичу, выписанная секретариатом Оболонского суда на ростовский адрес — ул. Еременко, 18, корпус «В».

Сергей Бондаренко, «Панорама» 20