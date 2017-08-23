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Суд в Лондоне рассудил собственников Сумского НВО

Сегодня, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Суд в Лондоне рассудил собственников Сумского НВО

Спор вокруг Сумского НПО завершился в пользу Вадима Новинского и Владимира Лукьяненко. Группа Энергетический стандарт украино-российского бизнесмена Константина Григоришина окончательно проиграла Вадиму Новинскому и Владимиру Лукьяненко арбитражный спор на более чем $300 млн вокруг крупного машиностроительного предприятия ПАО Сумское НПО.
Об этом LIGA.net сообщили два источника близкие к Григоришину и Новинскому.
5 октября Высокий суд Англии и Уэльса отказал адвокатам Григоришина в апелляции на решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года, которые постановил Энергетическому стандарту выплатить более $305,8 млн Новинскому и Владимиру Лукьяненко-младшему.
Из общей суммы, $55,8 млн касаются нарушения акционерного соглашения (JVA) со стороны Григоришина. Эти нарушения заключаются в выводе средств из Сумского НПО в пользу компаний Техноимопрт и ООО Энергетический стандарт подконтрольных Григоришину.
В частности, в 2011-2013 годах украинское машиностроительное предприятие поставляло продукцию через Техноимопрт и Энергетический стандарт, тем самым занизив доходы второго акционера НПО — Владимира Лукьяненко-младшего.
Другая часть суммы ($250 млн) касается «опционного соглашения». Согласно решению арбитражного суда эту сумму Григоришин обязан заплатить Новинскому, чтобы выполнить обязательства по пут-опциону.
На сегодня кипрская Stremvol Holdings Lmited (Кипр) владеет 83,7% акций ПАО Сумское НПО.
В конце 2012 года Смарт-холдинг Вадима Новинского приобрел у сына экс-гендиректора Сумского НПО Владимира Лукьяненко-младшего 25% акций Great Station Properties, которая в свою очередь владеет 48,9% акций Stremvol Holdings. Григоришин через UMS Holding владеет 51% Stremvol Holdings.
Лукьяненко также предоставил Смарт-холдингу опцион на выкуп акций Great Station Properties. Таким образом, Новинский стал владельцем 10,04% акций завода, а в будущем планировал увеличить долю до 40,04%.
Сумское НПО является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций, широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.

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