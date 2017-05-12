Суд да дело: убийство собаки в Сумах (видео)

Судят мужчину, который ножом ударил собаку. 13 мая Заречный суд провел первое заседание по делу в отношении жестокого обращения с животными. Если вина будет доказана, ему грозит 6 месяцев ареста. Судья Виктория Малеванная-Когер сообщила, что дело будет рассматриваться в общем порядке с заслушиванием всех сторон и свидетелей по делу, — сообщает UA СУМИ.

Прокурор Дмитрий Емец говорит: «Предписано в соглашении, за совершение уголовного преступления предусмотрен штраф в размере 50 необлагаемых минимумов, но не указаны суммы. Поэтому сделка не соответствует требованиям уголовно-процессуального кодекса».

Обвиняемый Александр Сыч объясняет: «Это была самооборона, собака меня укусила, все было спонтанно. Если бы это было тихо-мирно, я бы не сделал этого. У меня есть справки врача-травматолога об укусе. Мне прописывали лекарства «.

Представитель потерпевшего Александр Сипленко сообщил: «Лицо, совершающее акты жестокости, должен нести адекватное наказание. На сегодня, то лицу предлагалось 850 гривен штрафа за то, что он без причину убил животное — это недостаточное наказание. В обществе должны создаваться условия нетерпимости к такому поведению».

Напомним, 1 марта на рынке Химгородка человек ударил ножом собаку. По словам продавщиц, пес по имени Миша жил здесь последние 2 года. После происшествия животное забрали в больницу, где собака скончалась. В ветклинике сделали ее последнее фото.

