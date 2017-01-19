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Суд да дело: резонансный пшик в Сумах (видео)

Сегодня, 13:31 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина
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Суд да дело: резонансный пшик в Сумах (видео)

Как это часто бывает, резонансное задержание или изъятие, в итоге, не заканчивается громким скандалом или тяжелыми последствиями для участников.
25 января Ковпаковский райсуд города Сумы решил вернуть собственнику изъятые в июне 2016 года меховые изделия. Народный депутат от Сум Олег МЕДУНИЦА назвал это «зрадой» и заявил о намерении писать по этому поводу обращение.


Адвокат владельца товара аргументировала тем, что вещи не являются арестованными, а временно изъятое имущество в соответствии с нормами украинского законодательства подлежат возврату владельцу. Представитель фискальной службы указал, что эти изделия на данный момент является вещественным доказательством и владелец товара — ФЛП Каламбер предоставил документы сомнительного происхождения. Судья удовлетворил ходатайство адвоката о возвращении изъятого товара.

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