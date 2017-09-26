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04.10 Среда

Сучасний сервіс МВС для сумчан (фото)

Сегодня, 18:18 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
Олена Шевченко Олена Шевченко

Відразу два сервісних центри МВС розпочали свою роботу у Сумській області — у вівторок, 3 жовтня. Міністр внутрішніх справ Арсен АВАКОВ відвідав сервісний центр, який розташований у Сумах за адресою вул. Білопільський Шлях, 18/1.
Нині подібні сервісні послуги активно впроваджуються по свій Україні. Нові структури замінить застарілу систему МРЕВ. Суми — це 29-те місто України, яке відтепер матиме сучасний сервісний центр МВС, а наступний — 30-ий центр відкрився у Конотопі. В онлайн-режимі котопчани доповіли Міністру Арсену Авакову, присутнім журналістам, що приєдналися до нового сервісу та прийняли перших відвідувачів.
Вже сьогодні сумчани можуть без черг здійснити реєстрацію, перереєстрацію та зняти з обліку транспортний засіб, замінити або отримати посвідчення водія, отримати довідку про відсутність судимостей. Під час відвідин міністерської делегації працівники Сумського центру активно обслуговували громадян, котрі прийшли вирішувати свої питання, поруч працювали табло електронної черги, терміналами для оплати послуг. До речі, довідку про відсутність судимостей можна отримати дистанційно, через електронний сервіс, не виходячи з власного дому чи офісу. За інформацією правоохоронців за дві попередні доби такою онлайн-послугою успішно скористалося 15 тисяч громадян. Планується, що у майбутньому усі види послуг мають надаватися в онлайн-режимі без необхідності приходити до установи МВС.
Під час відкриття Сумського центру відбулася презентація інтерактивного додатка для дітей. Автор наукового-популярного видання “Сумин городок” Валентина БАБИНЕЦЬ продемонструвала як за допомогою мобільного додатку оживають сторінки історії рідного міста.
На думку правоохоронців створення мережі сервісних центрів МВС, допоможе подолати найголовніше зло сучасності — корупцію, тому вони закликають негайно повідомляти про випадки зловживань, порушень з боку посадових осіб за телефоном 102, або на сайт anticor@rsc_sum.hsc.gov.ua

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