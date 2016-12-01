Субсидии в Украине: масштабы начисления (инфографика)

В 2016 году количество домохозяйств, на которые были оформлены жилищно-коммунальные субсидии, возросло на 42% по сравнению с 2015 годом. В 2015-м же количество желающих получить государственную поддержку для оплаты услуг ЖКХ по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 350%, — сообщает «Слово и Дело».

Общий объем субсидий, профинансированных государством, в 2014 году составлял 400 млн грн, в 2015-м – 2,346 млрд грн, а в 2016-м – уже 5,704 млрд грн. Суммы средств, выделяемых на субсидии, увеличились непропорционально, поскольку выросло не только количество домохозяйств, обратившихся за субсидиями, но и тарифы на ЖКУ. В декабре прошлого года средний размер субсидии по Украине составлял 1,365 тыс. грн.

Больше всего в процентном соотношении желающих получать субсидии оказалось в Сумской области – 67,1%, меньше всего в Одесской – 18%. У одесситов оказался наименьшим по стране и средний размер субсидий – всего 609 грн, тогда как у лидеров по этому показателю, жителей Тернопольской области, они составляли в среднем 2,037 тыс. грн.