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Субсидии в Украине: масштабы начисления (инфографика)

Сегодня, 07:23 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
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Субсидии в Украине: масштабы начисления (инфографика)

В 2016 году количество домохозяйств, на которые были оформлены жилищно-коммунальные субсидии, возросло на 42% по сравнению с 2015 годом. В 2015-м же количество желающих получить государственную поддержку для оплаты услуг ЖКХ по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 350%, — сообщает «Слово и Дело».
Общий объем субсидий, профинансированных государством, в 2014 году составлял 400 млн грн, в 2015-м – 2,346 млрд грн, а в 2016-м – уже 5,704 млрд грн. Суммы средств, выделяемых на субсидии, увеличились непропорционально, поскольку выросло не только количество домохозяйств, обратившихся за субсидиями, но и тарифы на ЖКУ. В декабре прошлого года средний размер субсидии по Украине составлял 1,365 тыс. грн.
Больше всего в процентном соотношении желающих получать субсидии оказалось в Сумской области – 67,1%, меньше всего в Одесской – 18%. У одесситов оказался наименьшим по стране и средний размер субсидий – всего 609 грн, тогда как у лидеров по этому показателю, жителей Тернопольской области, они составляли в среднем 2,037 тыс. грн.

 

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