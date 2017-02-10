Стройка на окраине Сум (фото)

Началась застройка участков напротив бывших складов артучилища в направлении к городу. «Не долго музыка звучала ….Ну шо, великие градостроители, лед тронулся. Началась застройка участков на Старое /Красное/село», — написал сумской архитектор Владимир БЫКОВ и выложил фото.