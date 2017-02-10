Началась застройка участков напротив бывших складов артучилища в направлении к городу. «Не долго музыка звучала ….Ну шо, великие градостроители, лед тронулся. Началась застройка участков на Старое /Красное/село», — написал сумской архитектор Владимир БЫКОВ и выложил фото.
Стройка на окраине Сум (фото)
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