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Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день

06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день

Чем удобны строительные супермаркеты? Одно из главных их достоинств, на наш взгляд, это то, что в них можно купить широкий спектр товаров. Нет в них, разве что, продуктов питания, одежды, цифровой техники и автозапчастей. Хотя, кто знает, может, уже в ближайшем будущем гипермаркеты станут окончательно универсальными, «широкоформатными» и включат в свой ассортимент абсолютно все товарные позиции.

Однако уже сегодня подобные торговые учреждения предлагают своим покупателям не только товары, необходимые для ремонта и строительства. Давайте в качестве примера рассмотрим строительный гипермаркет Леруа Мерлен. Помимо строительных материалов, вы можете в нем приобрести:

  • инструменты (электро-, ручные, измерительные, специальные, средства индивидуальной защиты);
  • товары для садоводов и огородников (садовая техника и инвентарь, семена, растения, горшки и средства по уходу за растениями, поливочная техника, теплицы, товары для отдыха в саду и на природе);
  • изделия из металла (крепеж, мебельная фурнитура, дверные замки и другие аксессуары, кованные изделия, трубы, стремянки, тележки, веревки, сейфы);
  • краски и сопутствующие товары (краски, лаки, грунтовки, шпаклевки, декоративные материалы для стен, кисти, валики, шпатели);
  • товары, предназначенные для уборки жилья (швабры, веники, ведра, урны, губки, перчатки, пакеты для мусора, бытовая химия);
  • электротовары (кабель и системы электропроводки, распределительные щиты, розетки, выключатели, фонари, реле и другие элементы управления светом, системы безопасности, антенны, приемники);
  • оборудование для водообеспечения, очистки, нагрева и канализации (водопроводные и канализационные трубы, бойлеры, газовые колонки, насосы, водоочистительная техника, шланги, хомуты, различное крепление);
  • отопление (радиаторы, котлы, печи, камины, электрическое отопление, теплый пол и т. д.);
  • системы вентиляции и кондиционирования (кондиционеры, вентиляторы, вентиляционное оборудование, увлажнители, осушители);
  • товары для ванной (ванны, раковины, унитазы, зеркала, мебель для ванной, смесители, душевые кабинки, различные аксессуары для ванной);
  • товары для кухонь (кухонная мебель и техника, столы, стулья, мойки, вытяжки, аксессуары для кухни);
  • столярные изделия (деревянные двери, окна, лестницы, брус, рейки, панели и листы из ДСП, фанеры, ДВП, МДФ и ПВХ);
  • покрытие для пола (ламинат, линолеум, паркетная доска, плитка, ковровые покрытия, плинтусы, клей, инструменты, необходимые для укладки напольных покрытий);
  • товары для декорирования жилья (карнизы, багеты, шторы, тюль, скатерти и другие текстильные изделия, жалюзи, ролеты, картины, рамки, зеркала);
  • обои (различные виды обоев, самоклеящаяся пленка, натуральные покрытия для стен, клей, бордюры);
  • осветительная техника (люстры, абажуры, бра, торшеры, настольные лампы, декоративная подсветка, различные виды светильников для ванной, кухни и технических нужд). 

Интенсивный, напряженный образ жизни большинства из нас порой не оставляет нам времени на тщательное изучение ассортимента товаров в каком-либо магазине. Вероятно, учтя эту особенность нашей жизни, а также ориентируясь на сезонный характер спроса на некоторые виды товаров, строительный гипермаркет Леруа Мерлен выделяет в специальную группу те товары, которые востребованы в данный момент времени. К примеру, в разгар зимы очень будут кстати такие товары, как: 

- техническая соль — для того, чтобы бороться с гололедом на тротуарах и пешеходных дорожках;
- снегоуборочная машина и лопата — чтобы очистить дорогу себе и своим близким в светлое завтра;
- омыватель стекла зимний — чтобы ваше окно было чистым и прозрачным в самый лютый мороз;
- тепловентиляторы, электрические конвекторы, масляные и инфракрасные обогреватели, алюминиевые радиаторы и другая отопительная техника — чтобы в вашем доме всегда царили тепло и уют.

Леруа Мерлен — это не только современный строительный гипермаркет, но и настоящая кладезь знаний, полезная виртуальная техническая библиотека. В самом деле, на сайте гипермаркета вы найдете статьи, посвященные самым разным вопросам, возникающим при строительстве и ремонте. Например:

«Как правильно приготовить строительный раствор или бетон»,
«Как безопасно выполнить электродуговую сварку»,
«Как установить карнизы для штор»,
«Как создать полезную и функциональную кухню»,
«Как собрать мебель»,
«Как установить межкомнатные двери»,
«Как выбрать лампочку»,
«Как выполнить монтаж водопровода из пластиковых труб»,
«Как проложить электропроводку, не подвергая себя опасности»,
«Как разбить газон»,
«Как выбрать цилиндр для замка»,
«Как покрасить потолок»,
«Как установить душевую кабину»,
«Как выложить пол плиткой».

Это — лишь немногие статьи из того множества полезного материала, который вы сможете прочесть на сайте гипермаркета Леруа Мерлен.

И все же, Леруа Мерлен — это прежде всего строительный гипермаркет. Заходите на его сайт, выбирайте товары — и покупайте. В том числе в кредит или со скидкой (следите за акциями, которые постоянно проводятся в гипермаркете). Леруа Мерлен располагает собственной службой доставки, экспедиторы гипермаркета доставят купленный вами товар не только к самому подъезду вашего дома, но и, при необходимости, к вашим дверям. Удачных покупок!

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  • Dima223
    Dima223 | 30.05.2017, 22:11

    Был в нем, покупал потолочные карнизы. Цены кстати дешевле чем в эпицентрах

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