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Стратегический завод на Сумщине до октября купит роскошное авто

Вчера, 12:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество Регион: Сумщина
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Стратегический завод на Сумщине до октября купит роскошное авто

Шосткинский казённый завод «Импульс», который входит в государственный концерн «Укроборонпром», купил автомобиль марки BMW G30 530i за 1 599 786 гривен. Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на тендерную документацию компании, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro. Предусматривается, что крайний срок поставки автомобиля — 1 октября 2017 года. Победителем является ООО «АВТ Бавария «Киев».
Шосткинский казённый завод «Импульс» (Сумская область) — единственное в Украине предприятие по выпуску средств взрывания: капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры. Завод входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Как сообщали Українські Новини, государственное предприятие «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подписала договор на приобретение 5 электромобилей за 4,05 млн гривен. Также Национальная полиция Украины объявила тендер на закупку 527 легковых автомобилей на сумму 211 807 500 грн.

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