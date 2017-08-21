Шосткинский казённый завод «Импульс», который входит в государственный концерн «Укроборонпром», купил автомобиль марки BMW G30 530i за 1 599 786 гривен. Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на тендерную документацию компании, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro. Предусматривается, что крайний срок поставки автомобиля — 1 октября 2017 года. Победителем является ООО «АВТ Бавария «Киев».
Шосткинский казённый завод «Импульс» (Сумская область) — единственное в Украине предприятие по выпуску средств взрывания: капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующие шнуры. Завод входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Как сообщали Українські Новини, государственное предприятие «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» подписала договор на приобретение 5 электромобилей за 4,05 млн гривен. Также Национальная полиция Украины объявила тендер на закупку 527 легковых автомобилей на сумму 211 807 500 грн.
Стратегический завод на Сумщине до октября купит роскошное авто
Шосткинский казённый завод «Импульс», который входит в государственный концерн «Укроборонпром», купил автомобиль марки BMW G30 530i за 1 599 786 гривен. Об этом сообщают Українськi Новини со ссылкой на тендерную документацию компании, обнародованной в системе публичных закупок ProZorro. Предусматривается, что крайний срок поставки автомобиля — 1 октября 2017 года. Победителем является ООО «АВТ Бавария «Киев».