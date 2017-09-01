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21.09 Четверг

Стратегический продукт обнаружили на Сумщине

Сегодня, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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Стратегический продукт обнаружили на Сумщине

Молдаванин пытался вывезти 50 кг сала. Помните старый анекдот, когда пограничник заходит в купе поезда и спрашивает у пассажиров: «Оружие, наркотики есть?» Украинец встает и говорит: «У меня есть» и протягивает шмат сала. Пограничник удивленно: «Так разве это наркотик?» А украинец отвечает: «Ну, не знаю, кто как, а я от него балдею!»
Вот и гражданин Молдавии пытался провезти через границу этот наш украинский стратегический продукт в количестве аж 50 кг. Правда, предъявлять его пограничникам на станции Хутор-Михайловский не стал, а спрятал на третью полку поезда сообщением Кишинев — Москва в надежде, что там искать особо не станут. Но не тут то было — пограничники сало нашли и беспощадно иэъяли. Мало того, в соседнем купе нашли еще и сумку, оказавшуюся бесхозной. А ней было примерно столько же мяса. Учитывая нынешние цены на эти продукты, несложно подсчитать, что «погранцы» изъяли товара на сумму больше десяти тысяч гривен. Вот так и не доехало украинское сало вместе с мясом в Молдавию.
Анатолий Поляченко, «Панорама» №38

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