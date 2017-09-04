Страсти по Мемориалу в Сумах (видео)

Мемориал на Аллее Славы на центральном кладбище Сум достроят в следующем году. Работы в этом году прекратят с наступлением холодов. 19 октября между жильцами находящегося по соседству дома и городским головой был подписан меморандум о дальнейших действиях, 20-го – обсудили проект и ход строительства, — сообщает UA Суми.

Проект мемориала был представлен на суд сумчан в июне 2015 года. Жители же дома, который граничит с кладбищем, выступили против строительства, когда узнали, что самовольно построенные погреба будут снесены, а забор перенесут почти на 2 метра в глубь их двора.

На круглый стол пришли чиновники, общественные активисты, участники вооруженного конфликта и родители тех, кто похоронен на аллее славы. Скайпом с востока страны общался с присутствующими отец погибшего Максима Савченко.

«Там похоронены дети, там похоронен мой сын. Я не хочу и не хочу, чтобы кого-то из родителей проклинали те люди, с которыми не нашли какое-то понимания», — заявил отец погибшего бойца Сергей Савченко.

Руководитель проекта строительства, член правления БО «Общественный фонд Сумы» Вадим Дубоделов рассказал, что когда начинали работу, не представляли, что на таком люди начнут спекулировать — на установлении забора, сносе незаконно построенных погребов. Никто, по словам Вадима Дубоделов, не был против, но потом мысли людей изменились.

Член общественной комиссии Сумского городского совета Алексей Пархомчук заявил, что сначала речь не шла о сносе погребов, поэтому люди и соглашались и способствовали строительству. А обещания, которые дает власть, по мнению Алексея Пархомчук, нигде с весны не были зафиксированы.

Сейчас погреба разобраны. Возле дома — временный забор.

«Мы отремонтируем им дом, крыша сделаем, инженерные сети. Все мы выполним, проблемы никакой нет. Я не могу говорить о деньгах, когда нет сметы. Дом надо делать, чтобы нормально выглядел. Мы его поставим в титульных списках одним из первых», — прокомментировал Александр Лысенко.

