Страсти по маршруткам в Сумах

В Сумах участились ДТП с участием маршруток

За последние дни в Сумах случилось несколько ДТП и происшестий с участием городских и пригородных маршруток и автобусов. Так, 3 февраля около 17.50 в пос. Степановка Сумского района столкнулись грузовой автомобиль DAF и рейсовый автобус «Рута», следовавший по маршруту «Подлесновка-Сумы».Как сообщили в отделе коммуникаций полиции Сумщины, виноват в этом 41-летний водитель автомобиля DAF, который выехал на встречную полосу. Две пассажирки автобуса получили серьезные травмы, с которыми были доставлены в областную клиническую больницу. Еще одна пассажирка после осмотра была отпущена домой.У водителей были отобраны пробы на содержание алкоголя в крови. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 268 Уголовного кодекса Украины, которым занимается Сумской райотдел полиции.

А утром 6 февраля в районе поворота на Веретеновку столкнулись маршрутное такси и автомобиль «Шкода». По информации пресс-службы патрульной полиции, виноват в столкновении водитель «Шкоды», который, не убедившись в безопасности маневра, перестраивался со второй полосы на главную. В этот раз, к счастью, обошлось без пострадавших.

Анатолий Поляченко, «Панорама» №7