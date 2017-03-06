Страсти по флагу на Сумщине (фотофакт)

Чтобы избежать домыслов и вольных трактовок, представители прокуратуры обнародовали фото флага, вчера обнаруженного при обыске в Шостке. «Почему нет фото флага РФ, изъятого при обыске? — интересуются дотошные журналисты. «Это бред», — заявляет милиционер, опровергая информацию о флаге. Добавляю фото знаменитого флага», — написала на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья НАУМЕНКО и выложила фото.

С 20 марта начальник Шосткинского отдела полиции Виктор ГУЗЕЙ находится в отпуске. «Следствие разберется и сделает объективный вывод. Я за собой вины не чувствую», — заявил он в интервью Шостка.INFO. Он утверждает: материальные ценности, изъятые в служебном кабинете, ему не принадлежат. Их владелец – гражданское лицо (этому есть подтверждающие документы).