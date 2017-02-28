Страшный диагноз на Сумщине

Суд арестовал главврача психбольницы по подозрению в истязании пациентов

На последней сессии Сумского областного совета 24 февраля 40 депутатов проголосовали за расторжение контракта с главврачом Ахтырской психбольницы. Экс-депутата Сумского областного совета Лилию НЕОФИТНУЮ уволили из-за невыполнения должностных обязанностей. И хотя ее однопартийцы из «Батьківщини» пытались придать происходящему политический оттенок, скандал всеукраинского масштаба вокруг Ахтырской психбольницы свел на нет все заявления. Только ленивый не видел фото и не читал об ужасных условиях содержания больных в этом медучреждении. Председатель Сумского облсовета Владимир ТОКАРЬ заявил, что сегодня стоит вопрос уже не о том, чтобы она была на работе, а чтобы была на свободе.

В рамках открытого уголовного производства была проведена эксгумация тел восьми пациентов, умерших в этой больнице. Выводы экспертов шокировали — причиной смерти трех пациентов была двусторонняя гнойная пневмония, а не заболевания сердечно-сосудистой системы, как было указано в заключениях о смерти. На теле 28-летней женщины, которая скончалась в больнице в феврале 2016 г., в соответствии со свидетельством о смерти от интоксикации, были выявлены телесные повреждения в виде перелома всех рёбер с обеих сторон и черепно-мозговой травмы с внутренним кровоизлиянием.

1 марта Лилии Неофитной было вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 127 (пытки, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины.

3 марта в Сумах по ходатайству прокуратуры бывшему главному врачу Коммунального учреждения «Областная специализированная психиатрическая больница №2» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 апреля без права внесения залога. В этот же день заведующему психо-диагностического отделения вручено уведомление о подозрении в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что он недооценил состояние пяти больных, неправильно установил им диагноз, не назначил соответствующие обследования и лечение. Пациенты умерли в отделении заведения, хотя при правильном диагностировании и лечении смерти можно было бы избежать. Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

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Установлено, что патологоанатомические исследования тел вообще не проводились или проводились поверхностно, некоторые составленные документы поддельные

Фото со страницы Елены Адаменко

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