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Страшный диагноз на Сумщине

Вчера, 10:20 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина
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Страшный диагноз на Сумщине

Суд арестовал главврача психбольницы по подозрению в истязании пациентов
На последней сессии Сумского областного совета 24 февраля 40 депутатов проголосовали за расторжение контракта с главврачом Ахтырской психбольницы. Экс-депутата Сумского областного совета Лилию НЕОФИТНУЮ уволили из-за невыполнения должностных обязанностей. И хотя ее однопартийцы из «Батьківщини» пытались придать происходящему политический оттенок, скандал всеукраинского масштаба вокруг Ахтырской психбольницы свел на нет все заявления. Только ленивый не видел фото и не читал об ужасных условиях содержания больных в этом медучреждении. Председатель Сумского облсовета Владимир ТОКАРЬ заявил, что сегодня стоит вопрос уже не о том, чтобы она была на работе, а чтобы была на свободе.
В рамках открытого уголовного производства была проведена эксгумация тел восьми пациентов, умерших в этой больнице. Выводы экспертов шокировали — причиной смерти трех пациентов была двусторонняя гнойная пневмония, а не заболевания сердечно-сосудистой системы, как было указано в заключениях о смерти. На теле 28-летней женщины, которая скончалась в больнице в феврале 2016 г., в соответствии со свидетельством о смерти от интоксикации, были выявлены телесные повреждения в виде перелома всех рёбер с обеих сторон и черепно-мозговой травмы с внутренним кровоизлиянием.
1 марта Лилии Неофитной было вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 127 (пытки, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины.
3 марта в Сумах по ходатайству прокуратуры бывшему главному врачу Коммунального учреждения «Областная специализированная психиатрическая больница №2» избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 28 апреля без права внесения залога. В этот же день заведующему психо-диагностического отделения вручено уведомление о подозрении в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшем тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 УК Украины).
Досудебным расследованием установлено, что он недооценил состояние пяти больных, неправильно установил им диагноз, не назначил соответствующие обследования и лечение. Пациенты умерли в отделении заведения, хотя при правильном диагностировании и лечении смерти можно было бы избежать. Прокуратура уже готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от должности.

врез
Установлено, что патологоанатомические исследования тел вообще не проводились или проводились поверхностно, некоторые составленные документы поддельные

Фото со страницы Елены Адаменко
Суд да дело. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы

Ирина Власова, Панорама №11

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