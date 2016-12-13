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Страны, куда чаще всего уезжают сумчане

Вчера, 14:15 Категория: Новость Рубрика: Общество Регион: Сумщина
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Страны, куда чаще всего уезжают сумчане

Миграция населения – процесс, который длится постоянно. Не является исключением и наша Сумская область. Так, например, в течение последних трех лет (2014, 2015, 2016) в подразделения миграционной службы нашей области по вопросу оформления документов для выезда на постоянное место жительства за пределы Украины ежегодно обращается около 200 человек.
По словам начальника отдела по вопросам гражданства, паспортизации и регистрации Управления ГМС Украины в Сумской области Людмилы Старцевой, чаще всего выезд на постоянное жительство оформляют в Российскую Федерацию, Федеративную Республику Германии, Израиль, Республику Беларусь, Соединенные Штаты Америки, Казахстан, реже в Литву, Канаду, Францию, Португалию, Австралию, Испанию, Швейцарию, Турцию, Молдову. Имеет тенденцию к увеличению и количество услуг по оформлению паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Так, в течение 2016 года на Сумщине оформлено 38792 документы, что на 604 больше, чем годом ранее, — сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы в Сумской области.

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