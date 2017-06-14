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Странный угон в Сумах

Сегодня, 08:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Странный угон в Сумах

В Сумах у чиновника похитили авто, но через несколько дней он его сам обнаружил
В ночь со 2 на 3 августа неизвестные похитили автомобиль начальника сумского управления «Инспекция по благоустройству г. Сумы» Руслана ГОЛОПЕРОВА. Местные СМИ тут же сообщили эту новость с комментариями пострадавшего, заявившего, что
похищение он связывает со своей профессиональной деятельностью.
В тот же день пресс-служба полиции распространила информацию об украденном автомобиле и призыве о помощи в поисках злоумышленников. Автомобиль «Niva Chevrolet» 2005 г. выпуска исчезла с ул. Жукова, где проживает чиновник. Особые приметы автомобиля: вмятины на двух задних дверях, тонированные окна, сломанная антенна на крыше, наклейка «У нас ребенок» на заднем стекле.
Автомобиль объявили в розыск.
«Мы разослали ориентировки. 6 числа обратился заявитель и сообщил, что свой автомобиль он обнаружил на дороге в пер. Гетманский в Сумах. Полицейские это зафиксировали, но начатое уголовное производство не закрыто. Проводятся следственно-оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Сумской области Эльвира БИГАНОВА.
Ирина Власова, «Панорама» №33

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