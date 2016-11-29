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Страна фокусов

Сегодня, 12:46 Категория: Блог Рубрика: Город Регионы: Все
Соломон Слабоженский Соломон Слабоженский
Страна фокусов

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ. В Стране дураков из детской книжки существовало Поле чудес, специально для коренного населения. В моей стране живут не только дураки, а чудес не происходит вообще. Чудо — это что-то невероятное, по определению, причем направленное на позитив. Или хотя бы на обучение дураков разуму. А фокус — тоже необычное шоу с появлением кролика из шляпы или лишнего туза в колоде. За такое почтеннейшая публика платит. Или расплачивается. Чудят, точнее, фокусничают в ВР, правительстве, на местах. Каждый в меру ловкости рук и наглости. Не буду стонать, что где-то воруют миллиардами, но хорошо запомнил, где приобрел чебурек без содержания мяса. Вообще! Но сосед, которому пожаловался на безобразие, ободрил: «Может, если бы они напихали туда мяса, то ты сейчас валялся бы в инфекционном отделении!» А ведь не лишено логики, согласитесь!
ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ. Грипп свирепствует, а город готовится встретить очередной Новый год. Оборвал на даче всю калину и роздал друзьям, у которых маленькие дети. На другие подарки временно не способен, хотя скорее Нового года св. Николай. От его имени полагается одаривать, значит, придумаю какой-нибудь фокус для знакомых детей.
СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ. Среди всей этой суеты встретился мне человек в камуфляже. Он что-то выяснял на повышенных тонах со своими друзьями. Увидев во мне свежего собеседника, подошел и спросил не об убеждениях, принципах или понятиях. Вопрос был сугубо технический: «Какой калибр у пулемета Калашникова?!» Вот ведь незадача — помнил и забыл, в чем и признался честно, пожимая протянутые «пять». А он стал объяснять, что этот пулемет — его лучший, он же единственный друг. Поддерживать разговор постеснялся, удалился повежливее, но стал понимать, что на войне вырастают не только герои, трусы, предатели, как в книжках и газетах пишут. Она, война, создает новый тип людей, для которых становится и мамой, и родным домом. Это его нормальная среда обитания. Большинство из нас этого пока не понимает.
ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ. Фокусы здесь показывает даже погода — мечется от морозов к оттепели и обратно, а от этого бывает гололед. Поскольку все это называется стихией, каждый должен позаботиться о своей безопасности сам — правительственных мер не будет. Уже привычными стали пешеходы с двумя лыжными палками, самые продвинутые знают термин «скандинавская ходьба», остальные — так, чтобы не упасть. И металлические шипы на обуви уже не редкость. Только детям достаточно собственных ног, рук и голов, которые они умудряются сохранять в целости на самых скользких участках. Один такой орущий сопливый сверток пытались напугать знаете кем? Мной! Пообещали, что «дедушка заберет в мешок». Нашли страшилку, педагоги-воспитатели! Да и что бы я с ним делал, если сам с собой справляюсь не всегда?!
ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ. У памятника Шевченко, в самом центре города, встретил белку. Не «белочку», а нормального зверя. Но, видимо, слишком активно стал моргать и крутить головой, потому что один мужик успокоил: «Не боись, я ее тоже вижу! Им просто в парке уже жрать нечего!» У зверей тоже проблемы. Стало легче.
СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ. Люди либо любят, либо ненавидят фотографироваться. Но и то и другое — очень. Сделал комплимент девушкам-продавщицам, которые трудились над украшением огромного торта, настоящего произведения искусства. Они даже обрадовались, но сфотографироваться на фоне своего чуда — никак. И сегодня же встретил пару, которая, прогуливаясь по Сотне, запечатлевала друг друга через каждые 10 шагов. Страшно подумать, что вся жизнь может быть вот так подробно заснята.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ. И снова фокусы. Что-то непонятное с Надеждой Савченко, что-то невнятное о «Приватбанке», зато о войне — однозначно: «Стреляют». Выйти в город — ничего не заметно, елочными базарами цветут родные Сумы, и елочные игрушки продают со скидками. Больше ни на что скидок нет. Что ж, будем жить-выживать без них.

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