По данным социологов, в первой тройке самых больших страхов украинцев — рост цен, невыплаты заработной платы и пенсий, а также безработица. Также в список страхов попали рост преступности, нападение на внешнего врага, остановка предприятий, голод, распад Украины как государства, холод в квартирах, массовые беспорядки. Только 3,2% граждан Украины ничего не боятся. Вместе с тем 40% населения позитивно относится ко вступлению Украины в НАТО, 36% — негативно, — сообщает РИА Новости Украина
Страхи украинцев: результаты опроса
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