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Столкновение в Сумах (фото,видео)

Сегодня, 16:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова

20 апреля в 18:20 на ул. И. Сирко в Сумах 40-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz допустил столкновение с неподвижно стоящим автомобилем MAN. От удара водителя и пассажира фургона зажало в салоне, их помогли освободить спасатели. Как сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области, водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и скальпированную рану лобного участка головы. Пострадавший госпитализирован в нейрохирургию областной больницы. Пассажир Mercedes-Benz – 40-летний сумчанин получил телесные повреждения в виде ушибов кистей обеих рук. Ему госпитализация не потребовалась.

Фото и видео СТС

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