10 августа на ул. Полтавской в Ромнах 39-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 21214 совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ DAEWOO под управлением 59-летнего водителя. В результате столкновения пострадала пассажирка DAEWOO. 58-летняя женщина с ушибом грудной клетки и правого плечевого сустава госпитализирована в травматологическое отделение Роменской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.
Столкновение в Ромнах
Вчера, 18:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
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