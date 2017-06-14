Столкновение в Ромнах

10 августа на ул. Полтавской в Ромнах 39-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ 21214 совершил столкновение с автомобилем ЗАЗ DAEWOO под управлением 59-летнего водителя. В результате столкновения пострадала пассажирка DAEWOO. 58-летняя женщина с ушибом грудной клетки и правого плечевого сустава госпитализирована в травматологическое отделение Роменской ЦРБ, — сообщили «Панораме» в Секторе коммуникации ГУНП в Сумской области.