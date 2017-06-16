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04.09 Понедельник

Столкновение под Сумами: двое в больнице (фото)

Сегодня, 10:10 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина
Ирина Власова Ирина Власова

3 сентября в 12:47 около с. Линтваревка Сумского района 45-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta допустил столкновение с аналогичным автомобилем под управлением 34-летнего водителя. Вследствие ДТП травмирован 45-летний водитель и 41-летний пассажир. Водитель с ушибом теменной части головы слева, а пассажир – переломом первой трети левого плеча доставлены в Сумскую областную клиническую больницу. Начато уголовное производство, идут следственные действия, — сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области.
По сообщению местных СМИ, Passat предпринял обгон в то время, когда Jetta совершала поворот налево. Passat от скользящего удара о борт выбросило с трассы на обочину, а у Jetta разворочен весь левый бок.

фото СТС

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