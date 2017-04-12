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Столкновение четырех: подробности ДТП в Сумах

Сегодня, 10:22 Категория: Рубрика: Город Регион: Сумы
Ирина Власова Ирина Власова
Столкновение четырех: подробности ДТП в Сумах

Столкновение 4 машин, 8 пострадавших, один из которых госпитализирован. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Два автомобиля (Рута 17 и ГАЗ 33021) помещены на штрафплощадку. Таковы итоги вчерашнего ДТП.
Как сообщили «Панораме» в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, 21 сентября в 14:40 на ул. Белопольское шоссе 39-летний водитель за рулем автомобиля ГАЗ 33021 (грузовая маршрутка) во время поворота налево не предоставил преимущества в движении маршрутному такси Рута-17, который следовал по маршруту Сумы-Конотоп под управлением 39-летнего водителя. В результате столкновения грузовая маршрутка вылетела на полосу встречного движения, перевернулась и столкнулась с автомобилем ГАЗ 32213 и полуприцепом Рено.
В результате ДТП сильно пострадала пассажирка пригородной маршрутки – 64-летняя сумчанка. С ушибленной раной подбородка, переломом тела грудной клетки со смещением ее госпитализировали в торакальное отделение областной больницы. Еще 4 пассажирам этой маршрутки оказали медпомощь и отпустили домой. 41-летний мужчина получил ушиб мягких тканей головы и ссадины на правой руке, его жена-ровестница – ушиб мягких тканей лба и ушиб пальцев правой стопы; 38-летний сумчанин – ушиб левой кисти, 37-летняя конотопчанка – резаную рану лба.
Водитель грузовой маршрутки получил ушибленную рану правой брови, закрытую рану и ушиб грудной клетки.
33-летний водитель автомобиля ГАЗ 32213 – ушиб и ссадины правого предплечья, водитель полуприцепа – ушиб лба.

Фото со страницы Александр Тесленко

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