Стоимость проезда в маршрутках Сум подорожала до 4 грн.

Во вторник 16 мая на заседании исполкома долго дискутировали, но решение все же приняли, хотя и услышали в свой адрес крики «Ганьба!».

Девять сумских перевозчков — АТП 1054, «Сумыпастранс», «Согор», «Компол», Масюк, Олефиренко, Олийнык, «Престиж-лайн», Запорожец – подготовили проекты решений об увеличении стоимости проезда в автобусах до 5 грн. Несколько «выбивается» из общей массы «СНГ Автотранс», обслуживающей маршрут №51 «Песчаное-Прокофьева», который предлагает по городу установить тариф в размере 4,5 грн., а до Песчаного и обратно – 6,5 грн. Необходимость подорожания объясняли новыми экономическими реалиями.

В итоге исполком проголосовал за тариф 4 грн., а для учеников 1-4 классов – 2 грн., для маршрута №51- проезд по городу 4 грн., до Песчаного – 5 грн.

Решение вступит в силу с момента обнародования.