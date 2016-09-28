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Стипендий в Украине станет меньше, но суммы вырастут (инфографика)

Сегодня, 12:20 Категория: Новость Рубрика: Мир Регионы: Мир, Украина
admin admin
Стипендий в Украине станет меньше, но суммы вырастут (инфографика)

В Украине изменится система выплат стипендий студентам. Согласно принятому Верховной Радой Украины законопроекту №5130, с 1 января 2017 года в стране изменится порядок назначения стипендий студентам высших учебных заведений (вузов). Теперь все стипендии будут разделяться на два вида — академические и социальные, сообщает «Сегодня» со ссылкой на «Вести».
Так, минимальная академическая стипендия вырастет с 825 грн до 1100 грн, а выплаты для отличников увеличатся с 925 грн до 1600 гривен. Что касается социальных стипендий, то их минимальный размер повысят с 825-899 грн до 1000 грн, а максимальный — с 1073 грн до 2036 гривен.
Как ранее уточняла «Сегодня» министр образования Лилия Гриневич, планируется, что с 2017 г. стипендию получат не все студенты с усредненной четверкой по итогам сессии, как сейчас, а лишь те, кто займет высшие места в рейтинге отличников и хорошистов, составленном вузом или колледжем.
В МОН предусматривают, что на место в рейтинге на 90% будут влиять итоги экзаменов и зачетов, а на 10% — научная работа, общественная деятельность и спортивные успехи обучаемых.
Напомним, украинские студенты опасаются грядущих изменений в системе выплат – говорят, что без денег останутся 80% тех, кто сейчас их получает

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