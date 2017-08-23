Стиль «ХайТак»: Топ-5 провалов власти Сум

Топ-5 провалов нынешней городской власти, которые мешают сумчанам нормально жить и работать

После смены городской власти в 2014 г., результаты которой были подтверждены выборами 2014-2015 гг., горожане ожидали от новой команды нового стиля работы и решения множества проблем города, которые прежняя власть просто игнорировала. Однако ожиданиям большинства не суждено было сбыться – новая команда оказалась не такой и новой, а стиль ее работы во многом не отличается от прежней. Отсюда – неудачи и провалы в работе над решением острых проблем города. Мы попробовали систематизировать ошибки городских чиновников.

Отстали от времени

До 2015 г. у городских чиновников был универсальный ответ на все запросы и требования горожан – «денег в бюджете нет». Средств на развитие при пролшой бюджетной политике городских властей действительно оставалось немного, да и тратились они совершенно непрозрачно. Но в 2015 г. политика бюджетной децентрализации центрального правительства впервые дала Сумам реальные средства на развитие и решение множества проблем. По сравнению с 2013 г. бюджет развития города вырос почти в 10 раз — до 519 млн грн. Но самое главное – изменился общественный подход к работе власти – горожане совершенно обоснованно надеялись, что задекларированное продвижение к европейским ценностям коснется и работы сумских чиновников – она станет менее бюрократической и коррупционной, более прозрачной, качественной, основанной на консенсусе интересов граждан, а не только тех или иных групп влияния в городской верхушке. Соответственно должен был вырасти и уровень принятия управленческих решений, тем более что сумские чиновники часто бывают в Европе, могут свободно обмениваться опытом с коллегами из других городов, использовать уже готовые идеи в рамках сотрудничества со специализированными общественными организациями и просто неравнодушными гражданами. Однако ничего подобного не произошло. Отсюда и досадные провалы, которых могло и не быть. Уточним: слово «провал» употребляется здесь в широком контексте – глубина неудач в том или ином случае может быть разной, но причины у них одинаковые – характер работы нынешней власти.

Безусловно, не все зависит от городской власти – несмотря на политику децентрализации, решение многих проблем зависит от правительства и центральных органов власти. Сторонники нынешней команды могут сказать, что не все так плохо, что многое делается и будет сделано. Отчасти согласиться с ним можно: некоторые городские проблемы начали решаться — например, в городе запущена программа бюджета участия, который предполагает реализацию проектов простых граждан. Но качество решения большинства проблем часто не выдерживает никакой критики – часть объектов, за которые сумчане голосовали в рамках общественного бюджета в начале августа 2016 г., не готовы к эксплуатации даже к сентябрю 2017 г., хотя особо сложных среди них нет.

Стратегии.net

Любому городу, особенно в той ситуации, в которой сейчас находятся приграничные Сумы, необходима стратегия развития или хотя бы план действий городской власти на ближайшие годы. Он должен был принят в результате широкого общественного обсуждения и известен активным гражданам, чтобы они могли поддерживать его своими усилиями, одновременно контролируя его исполнение. Ничего подобного в Сумах до сих пор нет, хотя нет недостатка в «тактических» документах – программе социально-экономического развития города, отдельных отраслевых программах. Но даже депутаты горсовета, которые за них голосуют, вряд ли могут четко сказать, как и когда планируется решение любой из проблем города. Нет в общественном доступе и так называемой «дорожной карты», которая бы позволяла это увидеть, отсюда и субъективизм в принятии многих решений. О реализации программы обустройства «евродворов» мэр Александр ЛЫСЕНКО говорит еще с 2015 г. Но на самом деле как таковой программы не существует, как и прозрачных критериев принятия решений, какой же двор будет обустраиваться в этом году и в каком порядке будет это делаться. Тем не менее на нее за три года потрачено уже более 150 млн грн. Оппозиция еще в 2015 г. заявляла, что большинство евродворов реконструируется в границах тех избирательных округов, которые представляют депутаты горсовета от ВО «Батьківщина». Также неоднократно звучали обвинения о том, что работы по обустройству евродворов без конкурса достаются связанным между собой одними и теми же основателями фирмы, что заставляет думать о коррупционной составляющей таких решений.

Еще один яркий пример отсутствия стратегического взгляда в одной из сфер – начавшаяся в 2017 г. реконструкция молодежного центра «Романтика», которая потянет из городского бюджета 24,6 млн грн. И это при том, что часть общественности выступила против этого, что до сих пор нет проекта обустройства помещений возрожденного центра, и даже больше- нет концепции его использования. В то же время переговоры о выкупе городскими властями здания ДК СНПО, которое больше подходит для использования в качестве общественного молодежного центра, продолжаются уже около года – собственники и власти не могут сойтись в цене, которая колеблется от 10 до до 20 млн грн. Еще одно учреждение этой сферы – Дворец детей и юношества – до сих пор не достроено, его старый корпус требует ремонта, денег на который не нашлось ни в 2016, ни в 2017 году. Как говорится, оцените качество принятия решений…

Транспортный тупик

Монополия частных перевозчиков сложилась в Сумах еще при прошлой власти, а коммунальный транспорт хирел и приходил в упадок. Последствия этой монополии сумчане постоянно ощущают на себе и своем кармане — первозчики диктуют цены на проезд при низком качестве услуг в целом. Казалось бы, в ответ на это городские власти должны были выработать стратегию постепенного избавления от этой монополии, заставить частных перевозчиков полностью соблюдать подписанные договоры, одновременно уделив значительное внимание развитию коммунального транспорта. В этом городской власти готова была помочь совершено бесплатно целая группа активистов, часть которых сконцентрировалась в общественной комиссии по транспорту, а часть готова была работать автономно. Инструменты для изменения ситуации у городских властей тоже были — в 2016 г. предстоял транспортный конкурс, который можно было использовать для устранения скомпрометировавших себя перевозчиков. Шанс для изменений могла дать новая транспортная схема, которую вполне можно было бы разработать и в которой были бы учтены ошибки прошлой. Еще в 2015 г. депутаты приняли программу развития городского коммунального транспорта, которая давала возможность постепенно разрушать монополию частных перевозчиков «с другой стороны». Словом, все условия для изменений были. Однако ничего подобного не произошло – городские власти провели транспортный конкурс в худших традициях прошлой власти, продавив выгодные для частных перевозчиков условия и утвердив его результаты кулуарно за закрытыми дверями. Программа развития коммунального транспорта уже второй год не выполняется, активисты, которые были готовы помогать властям, практически в полном составе перешли к ним в оппозицию или вообще отошли от дел.

Одним из результатов такого провала стало очередное повышение цен на проезд в маршрутках до 4 грн. за поездку при стабильно плохом качестве услуг. На этом аппетиты перевозчиков не ограничились – они уже подали проекты решений о повышении цен до 5 грн. и вряд ли на этом остановятся.

Крах идеи «больших Сум»

Децентрализация и процесс формирования новых громад давали Сумам возможность стать большими, присоединив к себе пригородные села- такие как Верхняя Сыроватка, Бездрик, Сад, Стецьковка и другие. Большинство жителей этих сел работает в Сумах, платит здесь налоги и покупает необходимые товары. Не секрет, что сейчас город зажат в существующих границах, ему не хватает территории для строительства нового жилья и новых промышленных зон. Объединение в новую громаду давало возможность решить эту проблему в ближайшие 20 лет. Однако нынешние городские власти не проявили должной настойчивости в этом вопросе, поэтому вокруг Сум уже появились новые громады, договориться с которыми будет намного сложнее, если вообще возможно. Руководитель оппозиционной к нынешней власти фракции «За Украину!» Андрей КРАМЧЕНКОВ утверждает, что так случилось потому, что мэр боялся новых выборов после объединения громад, сам мэр это отрицает и кивает на несогласие с идеей «великих Сум» самих окрестных громад.

«Дырища» ЖКХ

Жилищно-коммунальное хозяйство — традиционная «черная дыра» для властей большинства городов Украины. Сумы не являются исключением в этом печальном списке. С одной стороны, новые городские власти сумели ликвидировать монополию на обслуживания жилья КП «Сумыжилье», созданную прошлой властью. Но эта монополия была заменена полновластием в основном частных ЖЭКов, которые в 2015 г. получили «для обслуживания» целые районы жилых домов. Слово «обслуживание» здесь не случайно взято в кавычки — его качество остается традиционно низким. Несмотря на это, городские власти неоднократно давали зеленый свет росту тарифов на услуги ЖКХ. Усилий по системному решению этой проблемы не видно, как и незаметна работа городской власти по содействию создания в домах объединений совладельцев.

Отдельной черной дырой в сфере ЖКХ зияет отсутствие реальной системы в очистке города от снега и льда. Ее нет ни бумаге, ни в компьютере, как нет и систем действенного контроля за этим. От снега уже который год не могут нормально очистить даже площадь Независимости, которую можно наблюдать из кабинета мэра, — об этом можно написать отдельную трагикомическую историю. В зимние месяцы число пострадавших от падений на тротуарах измеряется сотнями, в 2016 г. отчасти из-за неубранных куч снега погибла сумчанка, выпавшая из троллейбуса. Но зимы 2015-2017гг. продемонстрировали, что городские власти просто категорически отказываются замечать, что существующая схема очистки города не работает, и это самое печальное.

И так сойдет

Еще один системный провал городских властей – отсутствеие системы контроля качества работ в благоустройстве города и общее безразличие к этой проблеме. В структуре горсовета есть инспекция по благоустройству, но это не мешает отсутствию того же благоустройства всего в 100-200 метрах от здания мэрии. На одной из центральных улиц города — Воскресенской — освещения не было два последних года, и на это никто не обращал внимания. Или взять качество работ по ремонту дорог и тротуаров – в социальных сетях полно фото недоработок как частных фирм, так и специалистов «Дорремстроя». Один из характерных примеров – Химгородок, где подрядчики после поднятия уровня тротуаров «забыли» сделать нормальные спуски к домам, да и вообще убрать за собой валяющиеся глыбы асфальта. Но никакой реакции властей не последовало. Тут же можно припомнить «эпопею» с переходом возле Харьковского моста и с новыми остановками…

Бездна непонимания

Современный подход к власти – это совместная работа над решением проблем тех, кого избрали граждане, и активных горожан, которые желают помочь власти или ее контролировать. Иными словами, властью нужно делиться, полномочия – делегировать. Казалось, новые городские власти отчасти это поняли – в 2015 г. были созданы общественные экспертные комиссии, которые должны были помогать властям в принятии сбалансированных и обоснованных решений. Однако уже к 2017 г. большинство членов этих комиссий в социальных сетях пишут, что власть не желает прислушиваться к их рекомендациям.

Похожая ситуация с электронными петициями граждан — сервис такой есть, но тяжело припомнить хотя бы ТОП-5 действительно важных петиций, идеи которых были бы приняты к исполнению властями.

В поисках выхода

Конечно, список провалов можно было бы дополнять и дополнять, с другой стороны, он составлялся не для того, чтобы облить кого то черной краской. Нынешние провалы вполне можно попробовать ликвидировать, и, если для этого есть хоть один шанс — необходимо этим воспользоваться. А вот видит ли городская власть этот шанс и готова ли его реализовать — вопрос…

Врез на первую

Большинство провалов городских властей являются системными, а не случайными

На вторую

Кадровая проблема является

Часть провалов в работе властей обусловлена кадровыми проблемами –желанием приглашать на работу только «своих»

Фото автора

Фото на первую

Неромантичная «Романтика». Дорогостоящая реконструкция здания молодежного центра без внятной концепции и проверки на соответствие международным стандартам стала одним из символов системных недоработок в работе городских властей.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №41