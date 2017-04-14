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14.06 Среда

Стихия накуралесила в Сумах (фото, видео)

Сегодня, 07:21 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Вчера в Сумах непогода со шквальными порывами ветра и проливным дождем за 20 минут успела многого натворить. Ветер сорвал металлическую крышу с дома на Герасима Кондратьева. По улице Александра Олеся упал столб и повреждены электрические провода. На улице Алексея Береста 5 ветер повредил крышу и упало дерево. На Терезова 3 и на остановке напротив Центрального кладбища сломались два дерева, повредили крышу киоска, возле остановки, — говорится в сюжете UA Суми.
Директор департамента инфраструктуры города Григорий Яременко сообщил, что на этой неделе будут заключать договоры, работать над проектно-сметной документацией и после этого, после регистрации тех договоров в органах казначейства будут приступать к выполнению работ.

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