Вчера в Сумах непогода со шквальными порывами ветра и проливным дождем за 20 минут успела многого натворить. Ветер сорвал металлическую крышу с дома на Герасима Кондратьева. По улице Александра Олеся упал столб и повреждены электрические провода. На улице Алексея Береста 5 ветер повредил крышу и упало дерево. На Терезова 3 и на остановке напротив Центрального кладбища сломались два дерева, повредили крышу киоска, возле остановки, — говорится в сюжете UA Суми.
Директор департамента инфраструктуры города Григорий Яременко сообщил, что на этой неделе будут заключать договоры, работать над проектно-сметной документацией и после этого, после регистрации тех договоров в органах казначейства будут приступать к выполнению работ.
Стихия накуралесила в Сумах (фото, видео)
Вчера в Сумах непогода со шквальными порывами ветра и проливным дождем за 20 минут успела многого натворить. Ветер сорвал металлическую крышу с дома на Герасима Кондратьева. По улице Александра Олеся упал столб и повреждены электрические провода. На улице Алексея Береста 5 ветер повредил крышу и упало дерево. На Терезова 3 и на остановке напротив Центрального кладбища сломались два дерева, повредили крышу киоска, возле остановки, — говорится в сюжете UA Суми.
Напечатать Письмо автору Просмотров 229 Комментариев 0 Поддержали 0
читайте также
14.04.2017, 09:20 Новость
Панорама Подписаться 14.04.2017, 09:20 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 610 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 14:18 Новость
Панорама Подписаться 13.04.2017, 14:18 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 248 Комментариев 0 Поддержали 0
13.04.2017, 09:19 Новость
Панорама Подписаться 13.04.2017, 09:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 299 Комментариев 0 Поддержали 0
12.04.2017, 16:19 Новость
Панорама Подписаться 12.04.2017, 16:19 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 139 Комментариев 0 Поддержали 0
20.02.2017, 09:13 Новость
Алексей Сикорский Подписаться 20.02.2017, 09:13 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 400 Комментариев 0 Поддержали 1
20.02.2017, 08:08 Новость
Панорама Подписаться 20.02.2017, 08:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 268 Комментариев 0 Поддержали 0
17.02.2017, 17:10 Новость
Панорама Подписаться 17.02.2017, 17:10 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 266 Комментариев 0 Поддержали 0
17.02.2017, 13:26 Новость
Ирина Власова Подписаться 17.02.2017, 13:26 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 498 Комментариев 0 Поддержали 0
Комментировать (0)
Новости партнёров
09.06.2017, 17:51
admin adminych Подписаться 09.06.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 32 Комментариев 0 Поддержали 0
Генерал СБУ: чергові напади на Юлію Тимошенко є безпідставними та не мають жодних правових перспектив07.06.2017, 16:25
admin adminych Подписаться 07.06.2017, 16:25 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 110 Комментариев 0 Поддержали 1
07.06.2017, 13:40
admin adminych Подписаться 07.06.2017, 13:40 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0 Поддержали 0
23.05.2017, 12:07
admin adminych Подписаться 23.05.2017, 12:07 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 53 Комментариев 0 Поддержали 0
07.11.2016, 10:00
admin adminych Подписаться 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 765 Комментариев 0 Поддержали 0
Опросы
Загрузка ...
Предложения партнёров
Вчера, 11:46
admin adminych Подписаться Вчера, 11:46 Категория: Рубрика: Автотранспорт Регионы: Все Просмотров 97 Комментариев 0 Поддержали 0
08.06.2017, 12:36
admin adminych Подписаться 08.06.2017, 12:36 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 36 Комментариев 0 Поддержали 0
07.06.2017, 20:44
admin adminych Подписаться 07.06.2017, 20:44 Категория: Рубрика: Недвижимость Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0 Поддержали 0
26.05.2017, 18:50
admin adminych Подписаться 26.05.2017, 18:50 Категория: Рубрика: Дом, быт, досуг Регионы: Все Просмотров 98 Комментариев 0 Поддержали 0
15.05.2017, 17:51
admin adminych Подписаться 15.05.2017, 17:51 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 127 Комментариев 0 Поддержали 0
последние комментарии
07.06.2017, 13:43
07.06.2017, 09:52