Стерильный город

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ДЕКАБРЯ. От снегопада город стерильный. Весь мусор припорошен, по белым дорожкам страшно ходить. Около магазинов и кафе женщины с лопатами расчищают дороги для клиентов. Появились первые Деды Морозы. Все предлагают что-нибудь купить за деньги, которых катастрофически мало.

ВТОРНИК, 6 ДЕКАБРЯ. В маршрутке две женщины беседуют о личных качествах третьей — вероятно, хорошей подруги. Ничего хорошего о незнакомке так и не услышал, но при этом узнал много о подробностях личной жизни, будто бы все время находился рядом. И это еще не все. Напротив сидел мужчина, повторявший с завидной настойчивостью: «От баби, ну роти ніяк не закриваються! Патякають та патякають!» И это нужно было слушать на фоне содержательного женского раззговора. Или разговор на фоне этой реплики! Два голоса еще терпел, но когда встрял этот дядя, стало невозможно. Покинул транспортное средство. Надо было стребовать с мужика трояк.

СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ. На балконе, который называется лоджией, намело сугроб. Я честно уплотнял, клеил и конопатил, а оно откуда-то исподнизу! Единственный плюс в сложившейся ситуации — экономия электроэнергии. Холодильник отключен на всю зиму, а он у меня советский, с хорошим аппетитом. «Сызрань» называется. Или «Саратов». Не помню, опознавательная табличка отвалилась при одном из переездов.

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ. Площадь, точнее — майдан Незалежності-Независимости. На высоком столбе висит велосипед. К чему бы?! К К Новому году готовимся как действительно к чему-то новому. Много масок, карнавальных одеяний, скрывающих старую сущность. Артистически настроенные молодые люди желают прохожим всего-всего хорошего. Закрадывается недоверие — у Деда Мороза борода из нестерильной ваты, приобретенной в аптеке напротив моего дома. Может быть, я слишком скептически настроен, в следующем году все у всех будет иначе, в смысле к лучшему! Доживем — увидим.

ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ. Гостевой день. Слава судьбе, не они ко мне, а я — к ним. Две семилетние красавицы ведут себя крайне надменно — совсем недавно пошли в школу, поэтому еще гордятся новым статусом. Показывали любимых кукол и зайцев. Залазили на голову. Устал, но приятно.

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ. У соседа «обнесли» дачу. Чувствую себя слегка подозреваемым, так как именно я знал, кто знает, где спрятан ключ. Проследили ход мысли?! Лично мне тяжело возвращаться! Вскрывали не монтировкой, а ключом, который любезно оставили. Интересовались продуктами питания: картошкой в специально вырытой яме, консервацией всех сортов, всем таким. В помещении находилось много изделий из металла — не удостоили внимания. Мое заключение: дилетанты. Вот когда взламывали наш с братом садовый домик, тогда главное внимание было уделено «метизам».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ. Воюю с зимой. Страшный холод на лестничной площадке уже достал. Кто-то из моих замечательных соседей установил за свой счет дверь, отделяющую коридор от лестничной площадки. Восхищен движением души этого человека, но не помогает! А город по-прежнему стерилен. Неделя какая-то не очень содержательная, но эмоционально приятная.

О плохом. Узнал, что поляки — не все, а «особо одаренные», стали требовать смерти для украинцев. Реагировать? Только бойкотом! Промолчать и ничего не заметить, будто их нет вообще. Свое мнение не навязываю, но придерживаюсь его.