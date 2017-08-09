Стена в центре Сум преобразилась

Девушка и город. Такое название выдумали мы для новой уличной картины, которая появилась на стене здания, где помимо прочих организаций расположилась и наша редакция. Рядом — сквер им. Т. Г. Шевченко, центр города, а стенка была совершенно неприличного вида. Преобразили поверхность стены дети из городской школы архитектуры и дизайна и слушатели школы гражданской урбанистики центра образования взрослых — симпатично получилось. Руководил работами известный художник из Винницы Александр Никитюк, который хорошо известен в нашем городе

«Панорама» №37