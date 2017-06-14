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Стена между мертвыми и живыми в Сумах

Вчера, 11:11 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы
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Стена между мертвыми и живыми в Сумах

На Центральном кладбище Сум начались работы по возведению 3-метровой стены, которая разграничит жилой дом и Аллею славы.
Но тут же благоустройство на кладбище вызвало недовольство соседей, с которыми граничит Аллея. Житель улицы 20 лет Победы, 3 Валентин ГАПОНОВ, который вышел со своими соседями на протест, сообщил сумскому телеканалу: «Тут нічого не можна робити. Тут підвали, від церкви хода. Тут все старінне. Все трясеться, коли КРАЗи йдуть. Вібрація страшна, запах. Герої не винні, але і ми не винні». «Ми проти того, щоб цей забор наш зносили. Це наша територія, як придомова. Тим більше кладбище під вікнами. Дітям немає де гулять. Білизну ніде повісить. Або хай виселяють звідси і зносять і хай дадуть хоть по кубатурі квартири чи шось таке», – поддержала соседа еще одна участница протеста, Зоя СИПУН.
Подвигать на метр ограждение будут согласно утвержденному проекту. На месте деревянного забора, который отгораживает Аллею славы от жилого дома, должна появиться бетонная стена в 3 метра высотой. Разрабатывали проект три года назад. Со слов его руководителя, стоимость работ составляет полтора миллиона гривен. «Тут буде котлован, фундамент, забор – стіна символічна. Нічого не зміниться. Всі роботи виконують на території кладовища. На стіні будуть надписи. Буде метал війни. Ну це великий символізм», – объясняет руководитель проекта Вадим ДУБОДЕЛОВ. Этот дом и кладбище много лет назад проектировали как единое целое. «В исторических записках – это богодельня. Оно включено в единый комплекс Петропавловского кладбища, и отвод земельного участка был связан с этой территорией. Кроме церкви самой должна была быть богадельня, где жили сумчане, которые не могли обеспечить себе дальнейшее существование», – говорит бывший главный архитектор города Владимир БЫКОВ.
Закончить работы должны до холодов. Начальник управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина ТИЩЕНКО уверяет, что соседство с кладбищем ничем не грозит местным жителям.

Фото Марины Пильтяй: Стена между двумя мирами. На городском кладбище начали работы, запроектированные три года назад
Наталия Гончарук, «Панорама» №34

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