Статистика смертности (инфографика)

Статистика шокирует. С начала года в Украине на железной дороге, а также в ДТП погибло больше граждан, чем в зоне АТО. Ежедневно лишь на дорогах гибнет от 7 до 13 человек, — сообщает РИА Новости Украина. С начала 2017 года погибли 1361 человек, пострадали — 14551. По данным ОБСЕ, в Донбассе с начал года погибли 59 гражданских, более 260 получили ранения.

