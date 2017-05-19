Статистика шокирует. С начала года в Украине на железной дороге, а также в ДТП погибло больше граждан, чем в зоне АТО. Ежедневно лишь на дорогах гибнет от 7 до 13 человек, — сообщает РИА Новости Украина. С начала 2017 года погибли 1361 человек, пострадали — 14551. По данным ОБСЕ, в Донбассе с начал года погибли 59 гражданских, более 260 получили ранения.
Статистика смертности (инфографика)
Статистика шокирует. С начала года в Украине на железной дороге, а также в ДТП погибло больше граждан, чем в зоне АТО. Ежедневно лишь на дорогах гибнет от 7 до 13 человек, — сообщает РИА Новости Украина. С начала 2017 года погибли 1361 человек, пострадали — 14551. По данным ОБСЕ, в Донбассе с начал года погибли 59 гражданских, более 260 получили ранения.
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