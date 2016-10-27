Старый Новый Год: SMS-привітання и поздравления

Стучат часы, уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не смеет возвратиться!
***
Пейте, пойте, веселитесь, Но под елку не ложитесь, Чтобы дедушка Мороз В вытрезвитель не унес!
***
В году 2017 желаю 12 месяцев без болезней, 53 недели всего хорошего, 364 дня счастья, 8760 часов успеха, 525600 минут любви и 31536000 секунд приятных моментов!
***
Пусть принесет вам Дед Мороз Мешок здоровья, счастья воз, Другой мешок — со смехом, А третий пусть — с большим успехом!
***
Пусть в этот чудесный праздник,
Пусть в эту волшебную ночь
Под звон фужеров хрустальных
Уйдут все невзгоды прочь.
Вы будете звонко смеяться,
Вы будете много шутить
И сами себе удивляться,
И близких друзей смешить.
Веселым, как этот вечер
Пусть будет грядущий год
Все то, что когда-то хотели,
Пусть Вам этот год принесет.
Сопутствует пусть Вам удача
И будет здоровье крепко,
Решится любая задача,
И в жизни Вам будет легко.
***
Когда бокалы вдруг сомкнутся, Гирляндой елка подмигнет… Вы не забудьте улыбнуться,Чтоб был счастливым Новый год!
***
Желаю шуток, смеха столько, Хватило чтоб на год вперед. Чтоб было весело не только Под елкою на Новый год!
***
Если в ночь на Новый год,
странный гость к тебе придет -
кто-то с белой бородой,
в красной шапке меховой,
с длинным посохом в руке
и с подарками в мешке,
с громким смехом,
с добрым взглядом -
значит больше пить не надо!
***
Пусть за окном пурга метет, А самое хорошее пусть в жизни к вам придет, Пусть счастье не забудется и мимо не пройдет, Пусть все желанья сбудутся у Вас под Новый год!
***
Пусть Новый год Вас осенит Подарит Вам успех, И в Вашем доме пусть звучит Веселый, звонкий смех. Пусть рядом будет верный друг И в праздник, и в ненастье. И пусть в Ваш дом, как снежный ком, Всегда приходит счастье! Привітання зі старим Новим Роком 2014. Вітання на Новий Рік коня
В розділі привітання зі старим Новим Роком 308 СМСки.
***
Хай тобі в новому році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
Й в гостях, і вдома — скрізь.
Хай тобі насняться гроші
Й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
Й не раз, не два — щоночі.
Але щастя — хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці.
***
У зв’язку з новою хвилею світової кризи і жорсткою економією особистих заощаджень, однією СМСкою вітаю Вас з Новим Роком, Різдвом, Днем Закоханих, 8 Березня, Паскою, 1 та 9 травня, Днем Конституції, Днем Незалежності, Днем Народження, Родинами, Хрестинами, Куйрбан-Байрамом, 7 листопада, Рамаданом і т. д.! Дана СМС дійсна протягом 2017 року та наступні три роки!
***
Хай рік прийде такий багатий
як нардепівські зарплати.
Не минали б гроші хату,
І було всього багато.
Євро сховане в коморі,
Сало хрюкало на дворі.
В гаражі стояв Ferrari
І ще Lexus, щоб до пари.
В хаті з мармуру камін
Та басейн хочаб один.
Ну а в ванні щей джакузі
І коньяк бовтався в пузі.
Щастя щоб не лізло боком…
Одним словом З новим роком!!!
***
Хай здійснює бажання рік Новий,
Здоров’я прибавляє,
З чудовим святом, радості і мрій
Я щиро і сердечно Вас вітаю!
***
З Новим роком!
З новим щастям!
Хай завжди в очах іскряться
Усміх, радість і кохання,
Хай здійсняться всі бажання!
***
Вітаємо З НОВИМ РОКОМ І РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Бажаємо щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,
Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!!!
***
Хай буде Новий Рік
Схожий на диво,
Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!
Щоб здійснилися задуми і мрії,
І щастям повнились надії!
***
З Новим Роком в добрий час
Дід Мороз іде до нас,
А до тебе хай завітає
З тим що серце забажає,
Хай принесе тобі у хату,
Щастя й радості багато
Хай здоров’я повний міх
Покладе на твій поріг!
***
Рік Новий — казковий час!
Хай здивує щастям Вас
Рік добра і рік кохання.
Тож приймайте привітання:
Будьте добрі та здорові,
Побажаємо любові,
Світла й радощів багато,
Щоб життя було, як свято!
***
Хай Новий рік з добром до Вас прийде,
Здоров’я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє!