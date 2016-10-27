Старый Новый Год: SMS-привітання и поздравления

Стучат часы, уходит старый год,

Шуршит его последняя страница.

Пусть лучшее, что было, не уйдет,

А худшее не смеет возвратиться!

***

Пейте, пойте, веселитесь, Но под елку не ложитесь, Чтобы дедушка Мороз В вытрезвитель не унес!

***

В году 2017 желаю 12 месяцев без болезней, 53 недели всего хорошего, 364 дня счастья, 8760 часов успеха, 525600 минут любви и 31536000 секунд приятных моментов!

***

Пусть принесет вам Дед Мороз Мешок здоровья, счастья воз, Другой мешок — со смехом, А третий пусть — с большим успехом!

***

Пусть в этот чудесный праздник,

Пусть в эту волшебную ночь

Под звон фужеров хрустальных

Уйдут все невзгоды прочь.

Вы будете звонко смеяться,

Вы будете много шутить

И сами себе удивляться,

И близких друзей смешить.

Веселым, как этот вечер

Пусть будет грядущий год

Все то, что когда-то хотели,

Пусть Вам этот год принесет.

Сопутствует пусть Вам удача

И будет здоровье крепко,

Решится любая задача,

И в жизни Вам будет легко.

***

Когда бокалы вдруг сомкнутся, Гирляндой елка подмигнет… Вы не забудьте улыбнуться,Чтоб был счастливым Новый год!

***

Желаю шуток, смеха столько, Хватило чтоб на год вперед. Чтоб было весело не только Под елкою на Новый год!

***

Если в ночь на Новый год,

странный гость к тебе придет -

кто-то с белой бородой,

в красной шапке меховой,

с длинным посохом в руке

и с подарками в мешке,

с громким смехом,

с добрым взглядом -

значит больше пить не надо!

***

Пусть за окном пурга метет, А самое хорошее пусть в жизни к вам придет, Пусть счастье не забудется и мимо не пройдет, Пусть все желанья сбудутся у Вас под Новый год!

***

Пусть Новый год Вас осенит Подарит Вам успех, И в Вашем доме пусть звучит Веселый, звонкий смех. Пусть рядом будет верный друг И в праздник, и в ненастье. И пусть в Ваш дом, как снежный ком, Всегда приходит счастье! Привітання зі старим Новим Роком 2014. Вітання на Новий Рік коня

В розділі привітання зі старим Новим Роком 308 СМСки.

***

Хай тобі в новому році

Добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз,

Й в гостях, і вдома — скрізь.

Хай тобі насняться гроші

Й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше,

Й не раз, не два — щоночі.

Але щастя — хай не сниться,

А шкребе тебе по спинці.

***

У зв’язку з новою хвилею світової кризи і жорсткою економією особистих заощаджень, однією СМСкою вітаю Вас з Новим Роком, Різдвом, Днем Закоханих, 8 Березня, Паскою, 1 та 9 травня, Днем Конституції, Днем Незалежності, Днем Народження, Родинами, Хрестинами, Куйрбан-Байрамом, 7 листопада, Рамаданом і т. д.! Дана СМС дійсна протягом 2017 року та наступні три роки!

***

Хай рік прийде такий багатий

як нардепівські зарплати.

Не минали б гроші хату,

І було всього багато.

Євро сховане в коморі,

Сало хрюкало на дворі.

В гаражі стояв Ferrari

І ще Lexus, щоб до пари.

В хаті з мармуру камін

Та басейн хочаб один.

Ну а в ванні щей джакузі

І коньяк бовтався в пузі.

Щастя щоб не лізло боком…

Одним словом З новим роком!!!

***

Хай здійснює бажання рік Новий,

Здоров’я прибавляє,

З чудовим святом, радості і мрій

Я щиро і сердечно Вас вітаю!

***

З Новим роком!

З новим щастям!

Хай завжди в очах іскряться

Усміх, радість і кохання,

Хай здійсняться всі бажання!

***

Вітаємо З НОВИМ РОКОМ І РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Бажаємо щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,

Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!!!

***

Хай буде Новий Рік

Схожий на диво,

Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!

Щоб здійснилися задуми і мрії,

І щастям повнились надії!

***

З Новим Роком в добрий час

Дід Мороз іде до нас,

А до тебе хай завітає

З тим що серце забажає,

Хай принесе тобі у хату,

Щастя й радості багато

Хай здоров’я повний міх

Покладе на твій поріг!

***

Рік Новий — казковий час!

Хай здивує щастям Вас

Рік добра і рік кохання.

Тож приймайте привітання:

Будьте добрі та здорові,

Побажаємо любові,

Світла й радощів багато,

Щоб життя було, як свято!

***

Хай Новий рік з добром до Вас прийде,

Здоров’я, сміх і радість принесе,

Різдво з колядою хай завітає,

Щастям безмежним Вас благословляє!