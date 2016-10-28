Панорама / сумы / новости / события / комментарии
13.01 Пятница

Старый Новый Год: поздравления

Сегодня, 16:15 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регионы: Мир, Украина
Панорама Панорама
Старый Новый Год: поздравления

Стучат часы, уходит старый год,
Шуршит его последняя страница.
Пусть лучшее, что было, не уйдет,
А худшее не смеет возвратиться!
***
Пейте, пойте, веселитесь, Но под елку не ложитесь, Чтобы дедушка Мороз В вытрезвитель не унес!
***
В году 2017 желаю 12 месяцев без болезней, 53 недели всего хорошего, 364 дня счастья, 8760 часов успеха, 525600 минут любви и 31536000 секунд приятных моментов!
***
Пусть принесет вам Дед Мороз Мешок здоровья, счастья воз, Другой мешок — со смехом, А третий пусть — с большим успехом!
***
Пусть в этот чудесный праздник,
Пусть в эту волшебную ночь
Под звон фужеров хрустальных
Уйдут все невзгоды прочь.
Вы будете звонко смеяться,
Вы будете много шутить
И сами себе удивляться,
И близких друзей смешить.
Веселым, как этот вечер
Пусть будет грядущий год
Все то, что когда-то хотели,
Пусть Вам этот год принесет.
Сопутствует пусть Вам удача
И будет здоровье крепко,
Решится любая задача,
И в жизни Вам будет легко.
***
Когда бокалы вдруг сомкнутся, Гирляндой елка подмигнет… Вы не забудьте улыбнуться,Чтоб был счастливым Новый год!

***
Желаю шуток, смеха столько, Хватило чтоб на год вперед. Чтоб было весело не только Под елкою на Новый год!
***
Если в ночь на Новый год,
странный гость к тебе придет -
кто-то с белой бородой,
в красной шапке меховой,
с длинным посохом в руке
и с подарками в мешке,
с громким смехом,
с добрым взглядом -
значит больше пить не надо!
***
Пусть за окном пурга метет, А самое хорошее пусть в жизни к вам придет, Пусть счастье не забудется и мимо не пройдет, Пусть все желанья сбудутся у Вас под Новый год!
***
Пусть Новый год Вас осенит Подарит Вам успех, И в Вашем доме пусть звучит Веселый, звонкий смех. Пусть рядом будет верный друг И в праздник, и в ненастье. И пусть в Ваш дом, как снежный ком, Всегда приходит счастье! Привітання зі старим Новим Роком 2014. Вітання на Новий Рік коня
В розділі привітання зі старим Новим Роком 308 СМСки.
***
Хай тобі в новому році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
Й в гостях, і вдома — скрізь.
Хай тобі насняться гроші
Й начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
Й не раз, не два — щоночі.
Але щастя — хай не сниться,
А шкребе тебе по спинці.
***
У зв’язку з новою хвилею світової кризи і жорсткою економією особистих заощаджень, однією СМСкою вітаю Вас з Новим Роком, Різдвом, Днем Закоханих, 8 Березня, Паскою, 1 та 9 травня, Днем Конституції, Днем Незалежності, Днем Народження, Родинами, Хрестинами, Куйрбан-Байрамом, 7 листопада, Рамаданом і т. д.! Дана СМС дійсна протягом 2017 року та наступні три роки!
***
Хай рік прийде такий багатий
як нардепівські зарплати.
Не минали б гроші хату,
І було всього багато.
Євро сховане в коморі,
Сало хрюкало на дворі.
В гаражі стояв Ferrari
І ще Lexus, щоб до пари.
В хаті з мармуру камін
Та басейн хочаб один.
Ну а в ванні щей джакузі
І коньяк бовтався в пузі.
Щастя щоб не лізло боком…
Одним словом З новим роком!!!
***
Хай здійснює бажання рік Новий,
Здоров’я прибавляє,
З чудовим святом, радості і мрій
Я щиро і сердечно Вас вітаю!
***
З Новим роком!
З новим щастям!
Хай завжди в очах іскряться
Усміх, радість і кохання,
Хай здійсняться всі бажання!
***
Вітаємо З НОВИМ РОКОМ І РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!
Бажаємо щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,
Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!!!
***
Хай буде Новий Рік
Схожий на диво,
Щоб кожен день жилося радісно й щасливо!
Щоб здійснилися задуми і мрії,
І щастям повнились надії!
***
З Новим Роком в добрий час
Дід Мороз іде до нас,
А до тебе хай завітає
З тим що серце забажає,
Хай принесе тобі у хату,
Щастя й радості багато
Хай здоров’я повний міх
Покладе на твій поріг!
***
Рік Новий — казковий час!
Хай здивує щастям Вас
Рік добра і рік кохання.
Тож приймайте привітання:
Будьте добрі та здорові,
Побажаємо любові,
Світла й радощів багато,
Щоб життя було, як свято!
***
Хай Новий рік з добром до Вас прийде,
Здоров’я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє!

Напечатать Письмо автору Просмотров 6 443 Комментариев 0

читайте также
Ярким пламенем! На Сумщине сгорела иномарка
Ярким пламенем! На Сумщине сгорела иномарка
28.10.2016, 11:01 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 28.10.2016, 11:01 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 327 Комментариев 0
В Сумах за крупную взятку будут судить главу сельсовета
В Сумах за крупную взятку будут судить главу сельсовета
28.10.2016, 09:04 Новость
Панорама Панорама 28.10.2016, 09:04 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 434 Комментариев 0
Трудности перевода: полиция на Сумщине
Трудности перевода: полиция на Сумщине
27.10.2016, 13:12 Новость
Панорама Панорама 27.10.2016, 13:12 Категория: Новость Рубрики: Закон, Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 357 Комментариев 0
На Сумщине повесился мужчина
На Сумщине повесился мужчина
27.10.2016, 09:19 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 27.10.2016, 09:19 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 211 Комментариев 0
Мэр Сум лишится одного зама
Мэр Сум лишится одного зама
26.10.2016, 16:36 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.10.2016, 16:36 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 275 Комментариев 0
В Сумах из окна выпал мужчина
В Сумах из окна выпал мужчина
26.10.2016, 09:45 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 26.10.2016, 09:45 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Происшествия Регион: Сумы Просмотров 410 Комментариев 0
На Сумщине сбили велосипедистку
На Сумщине сбили велосипедистку
25.10.2016, 11:11 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 25.10.2016, 11:11 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 155 Комментариев 0
Смертельное ДТП в Сумах
Смертельное ДТП в Сумах
24.10.2016, 10:08 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 24.10.2016, 10:08 Категория: Новость Рубрика: Город Регион: Сумы Просмотров 796 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 183 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 199 Комментариев 0
Опросы

Что вы ожидаете от 2017 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 18 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 46 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 31 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 22 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 42 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Мартышкин труд: 2016 год на Сумщине (фото)
Ещё много тех кто НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. ...
Вчера, 20:55
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что будет обращаться в международные суды после признания московским судом событий 2014 года в ...
09.01.2017, 13:43
ukrop к материалу
Анна Швіндіна: «Стабільність і розвиток економіки в наших руках»
К весне зарплаты вырастут, но вот гривна подешевеет. Составляя экономический прогноз на начало 2017 года эксперты пришли к выводу, что в ...
09.01.2017, 12:54
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII