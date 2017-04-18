Срок для мэра Сум

Что хорошего сделать и что плохого натворить успел Александр Лысенко за три года в кресле мэра г. Сумы

Мэр Сум Александр ЛЫСЕНКО у многих сумчан вызывает противоречивые чувства: одни горячо благодарят его за «евроремонт» дворов со словами «такого никогда не было», другие не менее горячо проклинают за рост тарифов на проезд в маршрутках. Тем не менее в начале июня нынешний мэр и его команда отметили третий год пребывания у власти. Краткие итоги этого периода мы и попробовали подвести.

«Родовая» проблема

«Чтоб их всех черт побрал! Лысенко это надо! Сам ездит на «мерседесах» и не понимает, как это — платить простому человеку за эту маршрутку, в которой не повернуться, аж четыре гривны!» — почти кричит сумчанка Елена Петровна на остановке «Центральный рынок» утром 4 июня. Все стоящие рядом сумчане ее поддерживают — рост тарифа на проезд непопулярен, как, впрочем, и рост любых тарифов. Но многих горожан возмутила не столько дополнительная гривна, которую необходимо платить за проезд, сколько способ, которым это было сделано, — без нормального учета пассажиропотока, без серьезных требований к перевозчикам легализовать получаемую выручку, соблюдать график перевозок, заложенный в договорах, и т. п. Большинство критиков ставят это в личную вину мэру города, кивая на его бывший бизнес: дескать, идет на поводу коллег-маршрутчиков, для людского слуха пообещав им «хрен, а не рост тарифов».

Ситуация с поднятием тарифов образца мая 2017 г. точь-в-точь отображает до предела мягкую позицию городской власти в отношении требований маршрутчиков в 2014-2015 гг., так что о случайности говорить не приходится. Транспорт – вообще больное место для нынешнего мэра. Спустя три года после прихода к власти ему так и не удалось добиться от соратников по команде даже такой мелочи, чтобы на остановках общественного транспорта висело нормальное расписание и чтобы оно соблюдалось. Состояние самих остановок также оставляет желать лучшего. Скандалы вокруг закупок троллейбусов и автобусов сопровождают городскую власть все эти годы.

«Не ошибается тот, кто ничего не делает», — скажет кто-то и будет отчасти прав. Бывшие городские власти действительно восемь лет не приобретали транспорт, за исключением двух троллейбусов и десятка небольших автобусов. На этом фоне покупка за два года почти 40 единиц коммунального транспорта при Лысенко действительно может показаться грандиозным прорывом. Однако транспортный конкурс начала 2017 г. показал, что городские власти, по крайней мере, в ближайшем будущем не собираются отказываться от услуг крайне ненадежных «серых» перевозчиков. А ведь в 2014 г. сумчане, голосовавшие за Александра Лысенко, были полны надежд…

На волне революции

Секретарь горсовета Александр Лысенко стал исполняющим обязанности мэра после вынужденной отставки мэра Геннадия МИНАЕВА в марте 2014 г. Революция Достоинства, как тогда казалось, несла кардинальное обновление власти. Поэтому на досрочных выборах 25 мая большинством голосов руководитель областной организации ВО «Батьківщина» стал мэром, причем с большим отрывом от конкурентов. Уже 4 июня 2014 г. Александра Лысенко официально увенчали колларом мэра Сум. В ноябре 2015 г. состоялись очередные выборы в местные советы и городских голов, и большинство сумских избирателей, пришедших на избирательные участки во втором туре, подтвердили этот выбор. Лысенко вновь победил с очень большим отрывом — на этот раз конкуренцию ему составил Анатолий ЕПИФАНОВ. Сколько в этой победе было личного доверия сумчан к Александру Лысенко, а сколько поддержки его партии – сказать трудно. Понятно одно — Сумщина и Сумы еще с 2006 г. постоянно голосовали за «Батьківщину» и ее лидера. Тем более что к 2015 г. Юлия ТИМОШЕНКО заняла свою излюбленную позицию «оппозиционерки», критикуя недавних союзников по Майдану. Рискнем предсказать, что г-н Лысенко и далее будет использовать партию и лидера как хороший локомотив для поднятия и сохранения собственного рейтинга.

Нынешние политические оппоненты Юлии Владимировны — президент Петр ПОРОШЕНКО и оба премьера – бывший и нынешний — также изрядно помогли нынешнему мэру, более-менее последовательно проводя политику децентрализации бюджета. Благодаря этому бюджет развития Сум, то есть те средства, которые можно направлять на решение насущных проблем города, а не на проедание, с 2015 до 2017 гг. вырос практически в 10 (десять!!!) раз. Это дает возможность строить, класть плитку в евродворах и делать в городе еще массу того, что повышает рейтинг, – благо большинство украинцев пребывают в неведении относительно вопросов бюджета.

Кадровый микс

Запрос на обновление власти после революции действительно был очень высок. Однако активный участник Майдана Александр Лысенко без тени сомнений взял в команду многие знаковые фигуры, работавшие с экс-мером Геннадием МИНАЕВЫМ, благо большинство из них принадлежали к своим, «бело-сердечным»: финансиста Светлану ЛИПОВУЮ, управделами Владимира ВОЛОНТЫРЦА, руководителя КП «Дорремстрой» Александра ВЕГЕРУ (особо заметная фигура), заместителя Степана ПАКА и других. Многие освободившиеся должности в аппарате горсовета также заняли представители ВО «Батьківщина». Оппоненты мэра любят обвинять его в создании партийной диктатуры в городе, называя её «сектой». Тут они не совсем правы — команда мэра успешно инкорпорирует и беспартийных, но центр принятия решений точно находится среди «бело-сердечных». Представлять интересы разнообразных «партий Майдана» и других групп интересов был призван исполком, хотя на самом деле его задачи совершенно иные. С мая 2014 г. состав исполкома менялся дважды, но этот орган так и не стал важным в системе сдержек и противовесов. В последние недели это как нельзя лучше продемонстрировала соглашательская позиция исполкома относительно голосования по тарифам на проезд в маршрутках.

Минувшие три года также доказали, что в кадровой политик мэр может быть очень настойчив и добиваться своего. Лучшее доказательство тому — попытка очиститься от одиозных членов команды Минаева. Эпопея вокруг ликвидации департамента градостроительства и земельных отношений длилась почти полтора года, а количество увольнений бывшего руководителя этого департамента Анатолия ЖУКА и его коллег, очевидно, можно смело заносить в Книгу рекордов Гиннесса. Но в итоге Лысенко победил, причем победил на «чужой территории» — в судах. Кто сейчас вспомнит, кто такой Жук и чем он занимался в системе власти? А бывшие сотрудники управления, которые бастовали вместе с ним, потихоньку вернулись на работу.

Депутатское большинство

При «позднем» экс-мере Геннадии Минаеве горсовет превратился в зависимый от него орган, большинство депутатов которого были связаны с ним и его командой системой договоренностей, различного вида «бонусов» и тому подобным. Казалось бы, после революции и выборов 2015 г., когда в сессионный зал горсовета пришло множество новых людей, сюда хотя бы частично должен был сместиться центр принятия решений и дискуссий. Однако вскоре из фракций «Батьківщины» и «Самопомощи» было создано относительно стабильное большинство, центр принятия решений которого оказался в политсовете «Батьківщины», то есть… у Александра Лысенко. «Сейчас сложилось стойкое большинство из «Батьківщины», «Самопомощи» и… «Оппозиционного блока». Их интересы в большинстве своем совпадают, что показало голосование относительно отмены решения о поднятии тарифов на проезд. Мы же в месте с фракцией «За Украину!» оказались в оппозиции», — говорит экс-кандидат в мэры и руководитель фракции «БПП-Солидарность» Дмитрий Лантушенко.

Конечно, мы понимаем, что мэр Александр Лысенко не является единственным центром принятия решений в городе – в Сумах таких центров как минимум несколько.

Основная окончание

Строить и строить

За последние 150 лет множество мэров Сум прославились строительством в городе тех или иных зданий, до сих пор радующих или ужасающих взгляд сумчан. Мэр Александр Лысенко не стал исключением — бюджетная децентрализация дала возможность городским властям тратить на обустройство города невиданные ранее суммы. Запрос сумчан на инвестиции в благоустройство и модернизацию города тоже был и остается высоким — за последние 25 лет большинство запросов горожан не удовлетворялось. Программа «евродворов», т.е. реконструкции дворовых и квартальных дорог, за последние два года стала своеобразной визитной карточкой руководителя Сум. В 2015- 2016 гг. было построено 80% нового канализационного коллектора, который необходим городу, поскольку старый уже значительно изношен. При участии городских властей частично была приведена в порядок территории вокруг Центрального рынка и торгового центра «Евробазар». В 2016 г. началась реконструкция подземного перехода по ул.Харьковской, который был залит водой многие годы, — один из активистов, не выдержав, пообещал, что запустит туда рыбу. В 2017 г. стартовала реконструкция стадиона «Авангард», который должен стать спортивным центром города. Активно идет реконструкция здания молодежного центра «Романтика» и Театральной площади. Вкладываются средства в ремонт дорог, в 2015-2017 г. на них потратили и потратят сотни миллионов гривен.

Впрочем, городская власть инвестирует не только в капитальное строительство, но в «людской капитал». Александр Лысенко записывает в свой актив прекращение сбора родительских средств в школах и детсадах, приобретение нового медицинского оборудования и ремонты в медицинских учреждениях города. В 2016 г. в городе впервые стартовала программа «Бюджет участия», позволяющая горожанам реализовывать свои проекты, полезные для громады.

Однако существенным недостатков при таком щедром расходовании средств считается отсутствие реальной стратегии развития города с учетом стремительно меняющихся факторов, в частности упадка традиционных промышленных предприятий и приграничья со страной–агрессором. Не исключено, что, бессистемно расходуя средства, через несколько лет городские власти могут оказаться в положении крыловской стрекозы из известной басни. Да и сам принцип выделения средств на «латание дыр» во всех сферах весьма сомнителен: в 2017 г. при наличии почти 300 млн грн. бюджетного остатка на поддержание нормального состояния осветительных сетей города было выделено только 14 из необходимых 20 млн грн. Пояснение банально и неправдиво – «денег нет».

Византийская школа

После революции 2014 г. спрос граждан на открытое и прозрачное принятие властью управленческих решений был и остается очень высоким. К сожалению, этот вызов городская власть не приняла, оставшись верной византийским традициям с их подковерными чиновничьими «договорняками». В качестве свежего примера можно привести принятие в 2016 г. решения о реконструкции «Романтики». Кроме нее, в городе есть Дворец детей и юношества и Дворец культуры СНПО, который также используется для решения аналогичных задач и был близок к закрытию и продаже. Казалось бы, именно тут есть место для широкой дискуссии заинтересованных групп, конкурса проектов, общественного голосования и т.п. Вместо этого — два келейных решения и тендера о проведении реконструкции именно молодежного центра «Романтика», игнорирование протестов и имитация дискуссии о будущем центра после начала работ. Неприятное дежавю, а именно — настойчивое проталкивание сомнительных решений, очень популярное у регионалов, — такое впечатление оставили события вокруг проведения городскими властями транспортного конкурса на протяжении 2016 — начала 2017 года. Руководители и активисты общественных экспертных комиссий горсовета практически единодушны — городские власти не слышат предлагаемых ими решений и даже не хотят советоваться относительно них.

Качество работ, выполняемых как коммунальными предприятиями, так и подрядчиками, оставляет желать лучшего. Стоит только посмотреть на прошлогоднюю «реконструкцию» переулка Гражданский и некоторых евродворов, чтобы понять, что это именно так.

Понятно, что возлагать ответственность за это только на мэра Лысенко не стоит, – как говорят, короля делает свита. Однако в любом случае большинство сумчан, таких как Елена Петровна, считают, что за все происходящее в городе ответственен именно он.

Вместо послесловия

Тем не менее политическое будущее у Александра Лысенко есть. Большинство опрошенных нами политиков говорили, что фигуры, которая сможет победить его на выборах, в Сумах пока нет.

врез

Три года — серьезный срок, по которому уже можно судить о деятельности чиновника без всяких скидок.

Комментарии

Дмитрий ЛАНТУШЕНКО, руководитель фракции «БПП-Солидарность» в Сумском горсовете: «Считаю, что три года правления Александра ЛЫСЕНКО можно охарактеризовать одним показательным фактом. Помните, в 2016 г. возле легкоатлетического манежа к 80-летию почетного гражданина города Владимира ГОЛУБНИЧЕГО открыли контактную скульптуру? За год городские власти, имея двухмиллиардный бюджет, не нашли средств, чтобы заплатить за нее, поэтому в 2017 г. скульпторы ее забрали. Так вот, это характеризует способность власти решать проблемы развития города. При таком бюджете его размазывают ровным слоем по громадному столу проблем, в итоге ни одна из них не решается. Стратегии развития города нет, кроме «евродворов», ничего практически не делается. Как политик он научился обещать людям одно, в реальности действуя в противоположном направлении. Вспомните, в 2015 г. перед выборами он обещал низкие тарифы, в итоге спустя два года тарифы повышены на все – от вывоза мусора и заканчивая маршрутками. Надеюсь, избиратели справедливо оценят такой подход на следующих выборах».

Василий ГОНЧАРОВ, руководитель фракции ВО «Батьківщина» в Сумском горсовете: «Александр Лысенко работает нормально, хотя отдельные недостатки есть. Вот подняли тарифы на проезд, из-за этого за последние дни мне пришлось выслушать немало неприятных слов от пенсионеров. А так идет нормальная планомерная работа по развитию города, ремонту магистральных и внутридворовых дорог, есть позитивные сдвиги в ЖКХ, в частности в ремонте лифтов и крыш, коммуникаций. Постоянно уделяется внимание участникам АТО, сделали для них центр реабилитации, принята программа строительства жилья. На образование теперь выделяется намного больше средств, поэтому удалось снизить до минимума родительскую плату в школах и детсадах. Впервые за 20 лет начали закупать троллейбусы, получена лицензия на подготовку водителей, так что первый камень в восстановление коммунального транспорта заложен. Как политик он действует более-менее нормально, лучше, чем многие».

Андрей КРАМЧЕНКОВ, руководитель фракции партии «За Украину!» в Сумском горсовете: «Мэр за последние три года два раза победил на выборах и провел в горсовет большинство своих сторонников, так что его можно назвать успешным политиком. Однако это было сделано на основе популизма, а каждый популист должен быть готов к тому, чтобы быть похороненным под тяжестью своих обещаний, большую часть из которых выполнить нельзя по определению. Сейчас мы это видим воочию – посмотрите, как городская власть объединилась вместе с перевозчиками в деле поднятия тарифов на проезд, хотя обещания у нее были совершенно противоположными. Также у городской власти нет видения стратегического развития города, что при таком бюджете просто недопустимо. Характерно, что уже после начала реконструкции «Романтики» и Театральной площади мэр написал на своей страничке в Facebook: «А давайте посоветуемся, что же там будет?». Этот человек всегда так поступает: сначала начинает делать, а потом думает, как это сделать. Речь ведь идет о моих налогах, а не деньгах, которые неизвестно откуда падают».

Больше достижений

А вот как сам мэр Александр Лысенко оценивает свою работу? Мы предложили ему назвать основные достижения и провалы в своей работе.

Оговоримся сразу, Александр Лысенко считает, что достижений в его работе больше, чем недостатков, а слова «провал» вообще избегает. «Мне удалось выполнить большинство из предвыборных обещаний», — говорит мэр. Одним из самых главных достижений он считает начало масштабного ремонта дорог в городе. «Мы уже сделали больше 50% внутриквартальных и дворовых дорог, начали масштабную программу магистральных дорог, купили и смонтировали асфальтный завод», — перечисляет он.

Также к своим достижениям Александр Лысенко относит прекращение сбора средств с родителей в детсадах и школах города. «Мы впервые за последние 25 лет выделили из бюджета достаточно средств для содержания учебных заведений, поэтому вымогание из средств с родителей детей стало ненужным», — заверяет он.

Мэр считает, что все решения городской властью принимаются демократично, с учетом мнения всех политических сил города. Он отвергает все обвинения в том, что на самом деле мнение о том, как поступить в том или ином случае, принимается узким кругом лиц, большинство из которых принадлежит к ВО «Батьківщина». «Уровень открытости и доступности власти для граждан у нас на первом месте – и это не мое мнение, а место в соответствующем рейтинге»,- уверяет он.

По мнению Александра Лысенко, начались изменения и в медицинском обслуживании сумчан. «За это время было приобретено много медицинского оборудования, которого ранее у нас не было. Мы выделили невиданные раньше средства на медицину, начали ремонты практически во всех лечебных учреждениях города», — говорит мэр.

Городской голова также считает, что городские власти вплотную – на 70% — подошли к разработке стратегии города на ближайшие 10-15 лет и даже цитирует знаменитую фразу древнегреческого математика Архимеда. «Помните это — «Дайте мне точку опоры, и мы перевернем землю?» Теперь у нас есть эта точка опоры — мы создали проектный офис, который будет работать над изменениями жизни города. Мы подготовили 30 проектов – электронный билет, документооборот, видеонаблюдение, запись к врачу – после реализации которых жизнь сумчан глобально изменится», — уверен он.

Неоднозначную проблему реконструкции молодежного центра «Романтика», вызвавшую протесты сумчан, мэр Сум также записывает себе в актив – так же, как и начало реконструкции стадиона «Авангард» и ремонт Театральной площади.

Ситуацию, сложившуюся в транспортной сфере, Александр Лысенко не считает провальной, но соглашается, что и к успехам отнести ее нельзя. При этом одной главных проблем он называет срыв тендера на закупки троллейбусов для города в прошлом году – не по вине тендерного комитета, а из-за нечестной борьбы между поставщиками троллейбусов, которые используют для нее жалобы в Антимонопольный комитет.

Откровенно «слабым местом» мэр Сум признает ситуацию в жилищно-коммунальном хозяйстве города. «Мы смогли ликвидировать монополию «Сумыжилья», доставшуюся от предыдущей власти, начали ремонт дорог, лифтов, но благоустройство на низком уровне не в последнюю очередь из-за плохой работы коммунальщиков», — говорит Александр Лысенко. К проблеме он также относит слабое внимание к потребностям велосипедистов. «Велосипед на столбе, который они повесили в прошлом году, висит до сих пор, и это неплохое напоминание, что эту проблему надо решать. Сейчас думаем над тем, чтобы выделить соответствующей разметкой велодорожки на широких магистралях города, таких как Харьковская, проспект Лушпы», — говорит мэр.

Исходя из низкой оценки работы коммунальщиков, мэр также признает, что его кадровая политика – также «слабое место» в работе за последние три года. «Не в последнюю очередь из-за того, что очень мягко отношусь к людям, доверяю им и часто надеюсь, что они выполнят порученное. Чиновник мне по три раза обещает, потом выясняется, что у него трое детей. Или, например, остановки — я дал команду поставить новые остановки еще в прошлом году – поставлены только три. Дал команду поставить урны – похожая картина…» — с сожалением говорит мэр. Но в то же время не забывает подчеркнуть, что в кадровой политике есть и удачи, к которым он относит назначение нового директора КП «Горсвет» Эдуарда ВЕЛИТЧЕНКО.

В последний раз Александр Лысенко был переизбран мэром в октябре 2015 г., таким образом, его полномочия окончатся только в 2020 г. Однако мы все же поинтересовались, задумывался ли он об избрании на очередной срок. «Если отвечать словами моей жены, то большое сомнение. Но если моими — я человек военный, то есть если люди скажут идти, то Александр Лысенко пойдет», — ответил он.

Хорошая работа

По уровню зарплаты в 2016 г. среди мэров областных центров в нашем ТОП-12 мэр Сум Александр Лисенко оказался на третьем месте в Украине, его опередили лишь мэры Запорожья Владимир Буряк и Львова — Андрей Садовой. Данные рассчитаны на основе е-деклараций за 2016 г.

Мэр Средняя зарплата в мес., 2016 г.

Владимир Буряк, г. Запорожье 32,1 тыс. грн.

Андрей Садовой, г. Львов 30,9 тыс. грн.

Александр Лысенко, г. Сумы 27,3 тыс. грн.

Сергей Надал, г. Тернополь 26,7 тыс. грн.

Александр Мамай, г. Полтава 26,2 тыс. грн.

Геннадий Кернес, г. Харьков 19 тыс. грн.

Владислав Атрошенко, г. Чернигов 16,6 тыс. грн.

Сергей Моргунов, г. Винница 15,1 тыс. грн.

Александр Сенкевич, Николаев 13,7 тыс. грн.

Борис Филатов, г. Днепр 13 тыс. грн.

Кличко, Виталий, г. Киев 12,3 тыс. грн.

Геннадий Труханов, г. Одесса 5,1 тыс. грн.

Сергей Бондаренко, «Панорама» №24