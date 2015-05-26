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Сравнение фильтров очистки воды: механические, электромагнитные и сорбент фильтры

26.05.2015, 19:03 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все
admin adminych admin adminych
Сравнение фильтров очистки воды: механические, электромагнитные и сорбент фильтры

Выбор очистной системы для воды можно сделать, сравнив типы фильтров, предлагаемых на рынке. Существующие виды данного оборудования отличаются по способу очистки, техническим характеристикам и принципу работы. Можно выделить следующие разновидности фильтрационных систем:

  • механические;
  • сорбенты;
  • ионообменные смолы;
  • бактерицидные;
  • электромагнитное поле;
  • обратный осмос.

Механические проточные системы тонкой очистки

Устройства механической очистки монтируются на входе в водопроводную систему и служат для очистки воды от грубых загрязнений, таких как песок и ржавчина. Основным рабочим элементом оборудования является высокопрочная ячеистая сетка, задерживающая частицы размером 50 – 100 мкм.

Примером такой фильтрационной системы могут служить модели от бренда Honeywell Voltar.com.ua/shop/filtry-dlya-vody/honeywell, оснащенные регулятором давления, имеющим сбалансированное седло. Очистное устройство имеет опцию обратной промывки, позволяющую оперативно и качественно выполнять сквозное очищение сетки, которая при необходимости может быть полностью заменена. Изделия отличаются достаточно большой площадью фильтровальной поверхности и комплектуются синтетической прозрачной колбой, благодаря которой можно визуально убедиться, насколько загрязнён фильтр.

Благодаря опции регулирования оборудование работает в системе с входным давлением до 16-ти бар, при этом на выходе оно опускается до 1.5 бар. Принцип действия таких систем предельно прост. Сетка механически задерживает мельчайшие инородные частицы, делая воду пригодной для питья.

Сорбенты и ионообменные смолы

Иной принцип действия у пористых сорбентов, например, таких как активированный уголь, который впитывает своей поверхностью инородные примеси. Такие фильтры отлично справляются с органическими соединениями, так как обладают высоким уровнем абсорбции, что позволяет устранить неприятные запахи, привкус и посторонние примеси, придающие воде окрас. Однако такая система не справляется с тяжёлыми металлами, а в случае интенсивной эксплуатации сама превращается в питательную среду, в которой размножаются бактерии.

Намного эффективнее сорбентов устройства с ионообменными смолами. Благодаря замене ионами металлов ионов натрия, удаётся устранять из воды большой перечень вредных элементов:

  • ртуть;
  • железо;
  • медь;
  • свинец.

Дополнительно такие фильтры удаляют магний с кальцием, благодаря чему удаётся смягчить воду. Несмотря на это такие системы также обладают определёнными недостатками, выраженными в ограниченном содержании свободных ионов, которые неизбежно заканчиваются, после чего придётся менять оборудование.

Важно! Такие системы неэффективны при очистке от механических соединений, например, ржавчины и песка, также они не справляются с бактериями и органикой.

Электромагнитные поля, бактерицидная обработка и обратный осмос

Альтернативой могут служить системы, работающие по принципу электромагнитного поля, которое обеспечивает спекание ионов кальция, имеющих положительный заряд, формируя из них объёмные кристаллические формы. Однако эти фильтры должны монтироваться совместно с механическим оборудованием типа Honeywell, которое и будет вылавливать крупные соединения.

Бактерицидные системы работают по принципу облучения воды лучами в ультрафиолетовом спектре. Такая технология позволяет обеззаразить воду намного лучше хлора, при этом надобность в кипячении полностью отпадает. Наиболее дорогостоящим является обратноосмотический фильтр, способный задерживать примеси на молекулярном уровне. Такое оборудование монтируется только в системах водоснабжения с высоким давлением, так как действие обратного осмоса является крайне медленным, что сказывается на уровне производительности.

Можно резюмировать, что оптимальным соотношением цены, качества и уровня функциональности обладают фильтры механической очистки, способные задерживать мельчайшие частицы. Большой ассортимент подобного оборудования предлагает бренд Honeywell, производящий модели, фильтрующие холодную, горячую воду, а также оснащённые регулятором. Приобретя механический проточный фильтр, можно дополнительно установить и другие системы.

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