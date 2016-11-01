Спровоцировавший взрыв в Сумах пенсионер переведен в изолятор

Открывший вентиль газовой трубы сумчанин находился в больнице под постоянным наблюдением правоохранителей.

«Подозреваемый в умышленном повреждении дома по ул. Металлургов, 24 задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, прокуратура уже готовит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. С разрешения врачей он переведен в изолятор временного содержания», — сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

5 января 59-летнему мужчине вручено уведомление о подозрении. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Напоминаем, что в результате взрыва погибла 64-летняя женщина. Подозреваемый во время допроса в присутствии свидетелей, сообщил, что он нарочно открыл на кухне вентили газовой плиты, а потом еще и повредил трубу, напустил в помещение газа и поджег сигарету.

Справка: санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет лишения свободы.

Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении его вменяемости. Указанные процессуальные действия выполнялись с разрешения врача.