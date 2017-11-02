Панорама / сумы / новости / события / комментарии
07.11 Вторник

Справжній чоловік для своєї родини

Вчера, 10:11 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все
Панорама Панорама
Справжній чоловік для своєї родини

Командир відділення 1-го зенітно-ракетного взводу зенітно-ракетної батареї зенітно-ракетного дивізіону 79-ї Миколаївської окремої десантно-штурмової бригади Сергій Клочков загинув за трагічних обставин від час виконання службових обов’язків під м. Авдіївка Донецької області.
Сергій Клочков, 29 років, с. Дорошівка Ямпільського району (02.04.1987 — 03.03.2017)
Маючі цілком мирну професію (закінчив Харківський університет будівництва та архітектури, факультет «Цивільне будівництво»), наприкінці березня 2016 року підписав контракт про проходження військової служби у Збройних силах України. Мати, Клочкова Надія Григорівна, була шокована рішенням сина: «Я проти війні і не підтримувала його рішення». Щоб не засмучувати матір, Сергій повідомив про підписання контракту, коли все було остаточно вирішено: «Хто, якщо не я?»
Для матері це було болюче питання, тому що Сергія та його двох сестер вона піднімала та виховувала сама. Батьки розлучилися, коли хлопцю було 3 роки.
Народився Сергій Клочков у с. Калюжне Лебединського району Сумської області. Через 6 років родина переїхала до с. Дорошівка Ямпільського р-ну. Молодша дитина у матері, він був і єдиним чоловіком у сім’ї. На його плечі лягли всі турботи по господарству. «Звичайна сільська дитина», — каже матір, — завжди допомагав на городі, копав картоплю, робив всю чоловічу роботу по господарству».
Через дорогу від хати Клочкових — ставок, тож Сергій був вправним рибалкою, часто з вудочкою стояв. Був дуже добрим: любив тварин і мав багато друзів — люди тягнулися до нього. Але, за словами Надії Григорівни, «не був білий і пушистий, завжди мав свою точку зору».
Грошей на навчання на військовій кафедрі родини не вистачило, тому після закінчення вишу Сергій пішов в армію на строкову службу. Проходив її у 8-му Чернігівському навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту, особовий склад якого у мирний час брав участь у будівництві сучасних автомагістралей та автомобільних мостів.
Після армії військкомат дав позитивну характеристику і хлопець працевлаштувався у Дергачівську виправну колонію №109 (Харківська область). Там Сергій пропрацював 2 роки. Колеги запам’ятали його добрим, щирим, надійним. Він завжди вболівав за справу, якою займався.
Коли підписав контракт, пройшов фахову підготовку у Житомирському навчальному центрі з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації особового складу для військових частин та підрозділів Високомобільних десантних військ Збройних сил України. Потім – служба у 79-й Миколаївський окремій десантно-штурмової бригаді. Поки не трапилася трагедія, родина навіть не знала, що Сергій знаходиться в зоні АТО. «Не хотів засмучувати, не обтяжував проблемами, був дорослий хлопець, — плаче матір, — запевняв, що за Мінськими домовленостями їх війська не будуть брати участь у бойових діях. Разом з тим казав, що завжди буде виконувати наказ».
Горе прийшло звідти, звідки його ніхто не чекав. Сергій Клочков загинув під час виконання службових обов’язків на лінії фронту під Авдіївкою, проте за обставин та причин, які досі до кінця не з’ясовані. Слідчі кваліфікували загибель військовослужбовця, як «нещасний випадок». Мати впевнена – його вбили.
За декілька днів до страшної звістки мама збиралася поїхати до сина, щоб подивитися, яке у нього життя, але 22 лютого 2017 року Сергій отримав важке поранення. Надію Григорівну повідомили телефоном тільки на наступну добу. За словами командирів, товариш по службі розбирав зброю у бліндажі і випадково вистрілів. Куля поранила Сергія, який відпочивав на другому ярусі ліжка.
Лікарі довго боролися за його життя. Перша операція – у Покровському шпиталі, потім гвінтокрилом — до Дніпра, де хірурги прооперували вдруге і підключили до апарату штучної вентиляції легень.
Однак врятувати його життя не вдалося. За словами матері, після другої операції син протримався ще 2 дні, був при свідомості і зміг назвати ім’я того, хто в нього вистрілів.
Ще одна загадкова смерть, ще одна родина має пройти багато інстанцій, щоб дізнатися правду. У матері питань більше, ніж відповідей. Вона досі не знає, чому її не повідомили відразу про поранення, де сина тримали цілу добу після поранення, чому його відразу не відправили до шпиталю, чому слідчі військової прокуратури не опитали його у шпиталі, коли син ще був живий і при свідомості. Зараз мама продовжує жити для відновлення справедливості і добивається справжнього розслідування.
Прощання з Сергієм відбулося у с. Дорошівка Ямпільського району. Кортеж з тілом загиблого військовослужбовця чекали у районному центрі. Ямпільчани, які хотіли віддати шану загиблому, вийшли на головну площу селища з прапорами та смолоскипами.
Похований Сергій Клочков на кладовищі у с. Дорошівка.
ВРЕЗ:
«Все нормально, все добре», – завжди казав Сергій під час телефонних розмов
«Панорама» №42

Напечатать Письмо автору Просмотров 201 Комментариев 0

читайте также
Повернувся на війну та не повернувся додому
Повернувся на війну та не повернувся додому
02.11.2017, 13:13 Новость
Панорама Панорама 02.11.2017, 13:13 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 367 Комментариев 0
Війна не відпустила солдата
Війна не відпустила солдата
01.11.2017, 10:10 Новость
Панорама Панорама 01.11.2017, 10:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 333 Комментариев 0
У момент його загибелі вдома зупинився годинник
У момент його загибелі вдома зупинився годинник
31.10.2017, 11:25 Новость
Панорама Панорама 31.10.2017, 11:25 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 744 Комментариев 0
Загинув, рятуючи товаришів
Загинув, рятуючи товаришів
27.10.2017, 10:18 Новость
Панорама Панорама 27.10.2017, 10:18 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 454 Комментариев 0
Герої Сумщини: зірок з неба не знімав, але був надійним
Герої Сумщини: зірок з неба не знімав, але був надійним
26.10.2017, 11:20 Новость
Панорама Панорама 26.10.2017, 11:20 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 233 Комментариев 1
Помоги бойцу: в Сумах пройдет аукцион
Помоги бойцу: в Сумах пройдет аукцион
25.09.2017, 14:13 Новость
Панорама Панорама 25.09.2017, 14:13 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 117 Комментариев 0
Мартиролог Сумщины пополнился
Мартиролог Сумщины пополнился
18.09.2017, 07:10 Новость
Панорама Панорама 18.09.2017, 07:10 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 308 Комментариев 0
Олександр Лисенко: Ми дотримали своєї обіцянки і створили в Сумах унікальний та багатофункціональний Центр допомоги учасникам АТО
Олександр Лисенко: Ми дотримали своєї обіцянки і створили в Сумах унікальний та багатофункціональний Центр допомоги учасникам АТО
12.07.2017, 19:24 Новость
admin adminych admin adminych 12.07.2017, 19:24 Категория: Новость Рубрика: Топ-тема Регионы: Все Просмотров 221 Комментариев 0
Комментировать (0)

Добавить комментарий

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
В Сумах расширится производство АО «Технология»
02.11.2017, 14:30
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 14:30 Категория: Новость Рубрика: Без рубрики Регион: Сумы Просмотров 437 Комментариев 0
Интернет-магазин домашнего текстиля в Сумах «Домашний стиль»
02.11.2017, 13:17
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 13:17 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 68 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin adminych admin adminych 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 1 579 Комментариев 0
Опросы

Как вы считаете, главные причины резкого роста числа ДТП - это...
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
«Первая Вода»: системы очистки воды для бытовых и промышленных целей
03.11.2017, 18:08
admin adminych admin adminych 03.11.2017, 18:08 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 16 Комментариев 0
НБУ: держим руку на курсе
02.11.2017, 16:34
admin adminych admin adminych 02.11.2017, 16:34 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 14 Комментариев 0
Как работать с биллбордами в Харькове?
01.11.2017, 12:05
admin adminych admin adminych 01.11.2017, 12:05 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Баннеры на все случаи жизни
30.10.2017, 19:11
admin adminych admin adminych 30.10.2017, 19:11 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 24 Комментариев 0
Офисные светодиодные светильники – комфорт, экономия и стиль
26.10.2017, 11:24
admin adminych admin adminych 26.10.2017, 11:24 Категория: Рубрика: Оборудование Регионы: Все Просмотров 49 Комментариев 1
последние комментарии
Семен Семенович к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Соколов может и пиарщик, согласен. А мэр почему согласен с повышением тарифов? Терзают меня смутные сомнения... Мэр говорит, что у ...
04.11.2017, 00:21
Сергей Федоров к материалу
Площадная демократия сработала! В Сумах обсудят тарифообразование (фото)
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК ибо его НЕ ИНТЕРИСУЕТ ПЕРВОПРИЧИНА роста тарифов и цен. Почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ ...
02.11.2017, 20:32
Сергей Федоров к материалу
В Сумах может подорожать холодная вода и стоки, отопление и горячая вода
Почему Александр Соколов ПИАРЩИК, почему этот борец «За життя» огрызков БАНДЫ УГОЛОВНЫХ БЕСПРЕДЕЛЬЩИКОВ Януковича, пытающихся для дерибана ВЕРНУТЬСЯ к НАРОДНОМУ ...
01.11.2017, 22:41
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS bigmir)net TOP 100
GENII