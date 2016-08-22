Панорама / сумы / новости / события / комментарии
15.01 Воскресенье

Справа «ліквідація». Почали з хворих

Сегодня, 12:01 Категория: Рубрика: Политика Регионы: Все
Панорама Панорама

«СТАЛІНІЗМ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ! На чиєму боці влада?Найцінніший скарб в усі часи здоров’я і життя людини!Жахливий випадок стався 13 січня 2017 року в КЗ СОР «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2», спровокований чиновниками та владою», — про це зазначила головний лікар цієї лікарні Неофітна Лілія на своїй сторінці у мережі Facebook.
Як стало відомо, 13 січня очільник обласного управління охорони здоров»я Сергій Бутенко особисто приїхав на територію лікарні та намагався вивезти хворих. Причиною такого рішення стало не дотримання температурного режиму у двох відділення медичного закладу.
Завадили перевезти хворих в інший заклад самі хворі, їх опікуни, працівники закладу та громада ближніх сіл.
Більше 300 осіб прийшли «відстоювати» лікувальний заклад, який є бюджетоутворюючим підприємством для Височанської сільської ради, створює робочі місця більше ніж 450 для місцевих жителів та лікує понад двісті п»ятдесятхворих з специфічним захворюванням.
Із 267 пацієнтів, які знаходяться на лікуванні у медичному закладі примусово було перевезено до спецлікарніу м. Ромни лише 24. Як зазначають лікарі, це хворі які позбавлені дієздатності (21 з яких знаходився на лікуванні за рішенням суду).
Головний лікар зазначає, що не було створено спеціальної комісії по перевірці температурного режиму та взагалі діяльності закладу. Зниження температури було тимчасове, через аварійну ситуацію у мережах лікарні.
«Пацієнтів без їхньої згоди та згоди родичів намагалися перевезти в інший заклад. На якій підставі? Випадок низької температури підігрітий «фейковими» та надуманими звинуваченнями.На кожному кроці влада нам «кричить» що відсутні кошти на покращення матеріально-технічної бази закладу, а ресурси для ПРИМУСОВОГО перевезення є! Тож виникає чергове питання чому не було створено комісію яка б дослідила дотримання температурного режиму?», — написала вона та зазначила, що зараз у лікарні тримається температура повітря у межах 20-23 градусів.
Крім того, лікар акцентує увагу, що медичний заклад, який є комунальним закладом Сумської обласної ради не отримував належного фінансування на утримання хворих та коштів на капітальні видатки.
«Напружена ситуація в лікарні триває більше року. Коли в бюджеті на 2016 рік були передбачені кошти на лікування 1 хворого в день та харчування трохи більше 1 грн. ніхто з чиновників не цікавився як і чим будуть годувати пацієнтів. Але і тут завдяки зусиллям Бухарєва Владислава Вікторовича , було додатково виділено 1,5 млн. грн. , що дало змогу покращити харчування та відповідне забезпечення ліками», — зазначила Лілія Неофітна.
Наразі у лікарні відновлено температурнийрежим у межах 20-23 градусів.
Колектив звернувся до керівництва обласної ради з проханням скликати позачергову сесію з цього питання та зберегти комунальний заклад.

Примітка ред.: Неофітна Лілія Павлівна — головний лікар комунального закладу Сумської обласної ради «Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2», депутат Охтирської міської ради, помічник народного депутата Бухарєва В.В., голова Охтирської міської партійної організації ВО «Батьківщина». (ID)

Напечатать Письмо автору Просмотров 80 Комментариев 1

читайте также
Імена сумських героїв закарбовано назавжди в книжках і пам’яті (фотофакт) 7 фото
Імена сумських героїв закарбовано назавжди в книжках і пам’яті (фотофакт)
22.08.2016, 18:48 Новость
Алексей Сикорский Алексей Сикорский 22.08.2016, 18:48 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 262 Комментариев 0
100 тысяч зрителей собрал «Квартал 95″ на Сумщине (видео) 3 фото
100 тысяч зрителей собрал «Квартал 95″ на Сумщине (видео)
22.08.2016, 12:15 Новость
Панорама Панорама 22.08.2016, 12:15 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 618 Комментариев 0
Мэр райцентра на Сумщине задержан за взятку
Мэр райцентра на Сумщине задержан за взятку
18.08.2016, 21:14 Новость
Панорама Панорама 18.08.2016, 21:14 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика, Происшествия Регион: Сумщина Просмотров 464 Комментариев 0
Из-за россиян в пунктах пропуска на Сумщине возможны «пробки»
Из-за россиян в пунктах пропуска на Сумщине возможны «пробки»
17.08.2016, 12:28 Новость
Панорама Панорама 17.08.2016, 12:28 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 162 Комментариев 0
На Сумщине установили «желтый» уровень террористической угрозы
На Сумщине установили «желтый» уровень террористической угрозы
12.08.2016, 16:56 Новость
Панорама Панорама 12.08.2016, 16:56 Категория: Новость Рубрики: Область, Общество, Политика Регион: Сумщина Просмотров 373 Комментариев 0
В Сумах ликвидировали «мавзолей» (видео)
В Сумах ликвидировали «мавзолей» (видео)
04.02.2016, 13:19 Новость
Панорама Панорама 04.02.2016, 13:19 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 869 Комментариев 3
Спасти мэра от беспредела хотят в Сумах активисты 2 фото
Спасти мэра от беспредела хотят в Сумах активисты
04.02.2016, 12:05 Новость
Панорама Панорама 04.02.2016, 12:05 Категория: Новость Рубрики: Город, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 569 Комментариев 1
В Сумах начался набор в полицию (фото) 5 фото
В Сумах начался набор в полицию (фото)
07.11.2015, 11:27 Новость
Ирина Власова Ирина Власова 07.11.2015, 11:27 Категория: Новость Рубрики: Город, Образование, Общество, Политика Регион: Сумы Просмотров 666 Комментариев 0
Комментировать (1)

Добавить комментарий

  • Сергей Федоров
    Сергей Федоров | Сегодня, 18:48

    Ну так наверно кому-то у власти понадобилась земелька, строения и НАСРАТЬ на народ — только этим и занимается БАНДА у власти совместно с ПРИСПЕШНИКАМИ БАНДЫ Януковича. Интересно сколько ещё собирающие ЛАПШУ НА УШАХ на выборах (и продающие голоса) будут терпеть своих КРАДУНов, прикрывающихся ШАТУНами, с которыми СОВМЕСТНО РАЗВОРОВЫВАЮТ и ВАЛЯТ Украину.

СКАЧАТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО:
Панорама
Панорама
Новости партнёров
все новости
Хто стане Людиною року на Сумщині?
05.01.2017, 17:55
admin admin 05.01.2017, 17:55 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 192 Комментариев 0
Читайте новости на сайте «Панорама» в мобильном приложении
07.11.2016, 10:00
admin admin 07.11.2016, 10:00 Категория: Рубрика: Без рубрики Регионы: Все Просмотров 214 Комментариев 0
Опросы

Что вы ожидаете от 2017 года?
Просмотреть результаты
Загрузка ... Загрузка ...
Предложения партнёров
все новости
Адаптивная верстка или мобильное приложение?
10.01.2017, 17:19
admin admin 10.01.2017, 17:19 Категория: Рубрика: Бизнес-услуги Регионы: Все Просмотров 20 Комментариев 0
Строительный гипермаркет Леруа Мерлен: товары на каждый день
06.01.2017, 14:15
admin admin 06.01.2017, 14:15 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 48 Комментариев 0
Микроволновая печь: вред или польза
05.01.2017, 19:36
admin admin 05.01.2017, 19:36 Категория: Рубрика: Электроника Регионы: Все Просмотров 34 Комментариев 0
Покупаем полотенцесушитель для ванной в интернет-магазине Shop.laris.ua
04.01.2017, 18:39
admin admin 04.01.2017, 18:39 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 27 Комментариев 0
Покупаем смесители для кухни на Viyar.ua
29.12.2016, 16:05
admin admin 29.12.2016, 16:05 Категория: Рубрика: Строительство Регионы: Все Просмотров 43 Комментариев 0
последние комментарии
Сергей Федоров к материалу
Справа «ліквідація». Почали з хворих
Ну так наверно кому-то у власти понадобилась земелька, строения и НАСРАТЬ на народ - только этим и занимается БАНДА у ...
Сегодня, 18:48
Сергей Федоров к материалу
На Сумщине активно закрывают бизнес
Кто ещё НЕ ПОНЯЛ что Порошенко = Янукович2, ЯценюкоГройсман = Азаров2, Аваков = Захарченко2, ПороШокин (Луценко) = Пшонка2. Нынешняя экономически ...
Вчера, 19:10
Сергей Федоров к материалу
Мартышкин труд: 2016 год на Сумщине (фото)
Надо быть очень наивным и ОЧЕНЬ НЕОСВЕДОМЛЁННЫМ чтобы до сих пор думать что МАРОДЁРСКАЯ власть потрошенко-яйцеголовых думает про "возможность для ...
Вчера, 18:39
©2001—2017 Сайт газеты «Всі Суми Панорама-медіа». Все права защищены. Любое использование материалов сайта газеты «Всі Суми Панорама-медіа» разрешено только c указанием ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на источник.
VK RSS Яндекс.Метрика bigmir)net TOP 100
GENII